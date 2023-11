Miljoeneninvestering Gates in uitbreiding AI-geleide echografie van Philips Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft opnieuw financiering ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation om de wereldwijde toepassing van AI-algoritmen op zijn Philips Lumify Handheld echografie-oplossing te versnellen. Dit meldde Philips dinsdagmiddag. "Door AI te gebruiken voor het vereenvoudigen van belangrijke metingen om afwijkingen tijdens de zwangerschap vast te stellen, kan de trainingstijd voor het gebruik van het echografiesysteem worden teruggebracht van weken tot slechts enkele uren", zei het bedrijf. Hierdoor neemt het aantal eerstelijnsgezondheidswerkers dat kan leren omgaan met de technologie en deze kan integreren in de routinezorg enorm toe, aldus Philips. De totale investering van de Bill & Melinda Gates Foundation komt daarmee uit op 60 miljoen dollar. In november 2021 meldde Philips al een subsidie van ruim 15 miljoen dollar van de stichting. Daarmee werd de echografietechnologie onder meer ingezet in Kenia, waar het heeft bijgedragen aan een beter geïnformeerde besluitvorming bij de triage van zwangere vrouwen in gemeenschappen op het platteland met een beperkt aantal patiënten, zei het bedrijf. "De nieuwe financieringsfase zal de inzet van de AI-ondersteunde tool in minderbedeelde gemeenschappen wereldwijd ondersteunen", aldus Philips. Bron: ABM Financial News

