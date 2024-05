Olieprijzen dalen verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag verder gedaald. Bij een settlement van 77,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 1,7 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent daalde bijna twee procent en kostte donderdagavond minder dan 82 dollar per vat. De oliefutures stonden donderdag net als de bredere aandelenmarkten onder druk, terwijl de meeste aandacht uitging naar de wekelijkse olievoorraden uit de VS. Afgelopen week daalden de olievoorraden met 4,2 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 2 miljoen vaten stegen en de voorraden stookolie met 2,5 miljoen vaten. Analisten geraadpleegd door S&P Global Commodity Insights rekenden vooraf gemiddeld op een daling van de ruwe voorraden met 300.000 vaten, terwijl de benzinevoorraden met 700.000 vaten zouden dalen en de distillaten met 100.000 vaten zouden stijgen. De data zouden volgens analisten van Sevens Report mogelijk kunnen duiden op verdere "vraagvernietiging" vanwege de hardnekkige inflatie en hoge prijzen aan de pomp. Volgende richtpunt is de PCE-inflatie uit de VS, die vrijdagmiddag bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse economie blijft veerkrachtig, maar de inflatie blijft een punt van zorg. Tegen deze achtergrond heeft de Federal Reserve ruimte om de rente langer hoog te houden. Dat is een slecht voorteken voor de vraag naar olie en oefent dan ook een neerwaartse druk uit op de olieprijzen, zei Ricardo Evangelista van ActivTrades. Dit weekend komt OPEC+ bijeen om te bepalen of de productieafspraken worden verlengd. De huidige vrijwillige verlagingen van ongeveer 2,2 miljoen vaten per dag zullen eind juni aflopen. Analisten rekenen op een verlenging van de productiedeal tot zeker het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

