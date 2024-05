Dell groeit weer dankzij AI-hype

(ABM FN-Dow Jones) Dell Technologies is in het afgelopen kwartaal gegroeid, onder meer dankzij een flink hogere omzet bij de tak die AI-servers maakt. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse computerbedrijf.

In het eerste kwartaal steeg de omzet met 6 procent naar 22,24 miljard dollar. In de zes voorgaande kwartalen was sprake van een krimp. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 21,69 miljard dollar.

Bij de divisie waar servers en netwerken onder vallen, stegen de opbrengsten met 42 procent op jaarbasis.

Onder de streep resteerde een winst van 960 miljoen dollar, of 1,32 dollar per aandeel, tegenover 583 miljoen dollar winst, of 0,79 dollar per aandeel in het eerste kwartaal een jaar eerder.

De aangepaste winst per aandeel was met 1,27 dollar gelijk aan de marktverwachting, maar wel lager dan de 1,31 dollar die een jaar eerder in de boeken kwam.

Aandelen van Dell noteerden nabeurs op Wall Street toch 10 procent lager.