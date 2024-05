Dalende obligatierentes geven Europese beurzen lucht

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 516,50 punten. De Duitse DAX liet een kleine winst optekenen van 0,1 procent op 18.496,79 punten. De Franse CAC 40 won 0,6 procent bij een stand van 7.978,51 punten. De Britse FTSE ging 0,6 procent hoger op 8.235,15 punten.

Het sentiment werd gesteund door de licht dalende obligatierentes, zeiden analisten van Mizuho. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vandaag met 7 basispunten tot 4,55 procent, terwijl de Duitse variant met 3 basispunten daalde tot 2,66 procent.

In het algemeen blijven beleggers echter voorzichtig, in afwachting van de inflatiecijfers uit de eurozone en VS over respectievelijk mei en april die vrijdag verschijnen.

Een voorproefje kreeg de markt donderdag in de vorm van nieuwe PCE-cijfers over het eerste kwartaal, die werden gepubliceerd samen met actuele groeicijfers uit de Verenigde Staten.

De PCE-kerninflatie kwam in het eerste kwartaal uit op 3,6 procent, waar eerder nog 3,7 procent werd gemeten. De Amerikaanse groei kwam met 1,3 procent lager uit dan de 1,6 procent die eerder werd gemeld, maar was wel iets hoger dan de 1,2 procent die door economen werd verwacht.

Daar waar de twijfels over een eerste renteverlaging door de Fed aanhouden, is de markt er zo goed als zeker van dat de Europese Centrale Bank over precies een week de rente zal verlagen met 25 basispunten. Analisten van SEB denken wel dat de ECB vervolgens tot september zal wachten met een volgende verlaging, gezien de aanwezige inflatierisico's.

Op macro-economisch vlak was het donderdag in de eurozone vrij rustig. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in mei licht verbeterd, maar bleef ruim onder nul, bleek donderdag uit definitieve cijfers. De index die het vertrouwen weergeeft, verbeterde van -14,7 in april naar -14,3 deze maand.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0841. De olieprijzen daalden een procent. Uit het wekelijkse olievoorradenrapport uit de VS bleek dat de olievoorraden afgelopen week harder dan verwacht zijn gedaald, terwijl de benzinevoorraden en voorraden stookolie juist stegen.

Stijgers en dalers

Bayer ging aan kop in Frankfurt, met een winst van ruim 4 procent, terwijl SAP juist meer dan 4 procent daalde. Sectorgenoot Salesforce ging hard onderuit in New York na het openen van de boeken, waarbij vooral de afgegeven outlook tegenviel.

Adidas steeg bijna 2 procent. De retailer profiteerde van een flinke koerswinst van zijn Amerikaanse sectorgenoot Foot Locker, die met sterke kwartaalcijfers kwam.

Verder zaten aandelen van Duitse autofabrikanten in de lift. Porsche AG won dik 2 procent in de DAX, net als Volkswagen. Citi Research wees op enkele aanjagers voor het aandeel Volkswagen, namelijk de lancering van een betaalbare elektrische auto en de verkoop van het belang in Traton voor 2 miljard euro. Citi vindt het aandeel nog altijd ondergewaardeerd.

In Parijs deed ArcelorMittal goede zaken, met een winst van dik 3 procent. Airbus won anderhalf procent. Ook bankaandelen BNP Paribas en Société Générale en luxemerken als Hermes en LVMH waren in trek. Capgemini was hekkensluiter in de CAC 40, met een verlies van ruim 4 procent.

Aandeelhouder Wilson Asset Management van BHP is blij dat de energiereus afhaakt in zijn biedingsstrijd, nadat Anglo American een derde bod door BHP afwees. BHP houdt nu meer ruimte over om de eigen aandeelhouder te belonen, aldus Wilson. RBC denkt ondertussen dat BHP binnen zes maanden toch weer met een nieuw bod zal komen. Anglo lijkt zich nu te willen opsplitsen. BHP daalde 1,6 procent in Londen, terwijl Anglo American 1,2 procent steeg.

Het Noorse Subsea 7 heeft een contract verworven van 1,25 miljard dollar van Petrobras. Subsea mikt voor 2025 op een EBITDA-marge van 18 tot 20 procent en RBC Capital Markets denkt dat het bedrijf in staat moet zijn om aan de bovenkant van deze bandbreedte uit te komen. De koers steeg 2,0 procent in Oslo.

In Madrid waren aandelen van duurzame energiebedrijven aardig in trek, na overnamenieuws in de sector. Het Canadese Brookfield is in gesprek met Neoen om een belang van 53 procent in de Franse producent van hernieuwbare energie te verwerven voor een bedrag van 39,85 euro per aandeel. De Spaanse beurs IBEX steeg donderdag 1,7 procent.

D'Ieteren heeft in het eerste kwartaal van 2024 de omzet zien stijgen. Het bedrijf stelde donderdag een dividend voor van 3,75 euro per aandeel. De outlook voor 2024 werd gehandhaafd. De koers steeg een half procent in Brussel.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een procent in het rood.