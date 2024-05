Galapagos gaat samenwerken met Adaptimmune Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos gaat samenwerken met Adaptimmune Therapeutics, met een optie om de nieuwe generatie TCR T-celtherapie van het Britse bedrijf exclusief te licentiëren voor hoofd- en halskanker en mogelijke toekomstige vaste tumor indicaties. Dit meldden de twee bedrijven donderdagavond. "Deze samenwerking stelt ons in staat om onze celtherapieportfolio in oncologie uit te breiden met behandelingen voor vaste tumoren en next generation therapieën, gebruikmakend van ons innovatieve, gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform", zei CEO Paul Stoffels van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf in een reactie. "De combinatie van uza-cel met Galapagos haar unieke gedecentraliseerde productieplatform brengt een natuurlijke synergie alsook het potentieel om een nog effectievere TCR T-celtherapie aan te bieden voor mensen met kritieke late-stage kanker", voegde zijn collega Adrian Rawcliffe van Adaptimmune toe. Adaptimmune en Galapagos zullen een klinische proof-of-concept studie uitvoeren om de veiligheid en werkzaamheid te evalueren van uza-cel, een nieuwe generatie MAGE-A4 TCR T-celtherapie, die zal worden geproduceerd op het gedecentraliseerde productieplatform van Galapagos. "Uza-cel heeft bemoedigende resultaten laten zien bij hoofd- en halskanker met gedeeltelijke responsen bij vier van de vijf patiënten tot nu toe in een Fase 1-studie met gebruikmaking van Adaptimmune's gecentraliseerde productieplatform", zeiden de bedrijven. Daarnaast hebben initiële in-vitro testen van uza-cel, geproduceerd op het gedecentraliseerde productieplatform van Galapagos, "bemoedigende resultaten" opgeleverd die verdere klinische ontwikkeling ondersteunen. Mijlpaalbetalingen en royalties Als onderdeel van de samenwerking ontvangt Adaptimmune initiële betalingen van 100 miljoen dollar, bestaande uit een vooruitbetaling van 70 miljoen dollar en 30 miljoen dollar aan O&O-financiering. Verder kan het bedrijf betalingen tot 100 miljoen dollar ontvangen voor het uitoefenen van de optie en zijn er aanvullende mijlpaalbetalingen voor ontwikkeling en verkoop van maximaal 465 miljoen dollar, plus gestaffelde midden-enkelcijferige tot lage dubbelcijferige royalties op de netto-omzet. Aandelen van Adaptimmune noteerden donderdag in de nabeurshandel op Wall Street tot 32 procent hoger. De Amerikaanse notering van Galapagos noteerde vlak. Bron: ABM Financial News

