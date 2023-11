KPN blijft investeren in digitalisering Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN blijft de komende jaren fors investeren in de digitalisering van Nederland. Dit maakte het telecombedrijf dinsdag bekend in aanloop naar de beleggersdag die het concern vandaag organiseert, inclusief een outlook voor 2024 en doelstellingen voor 2027. De onderneming zet tot en met 2027 nog eens ruim 4,5 miljard euro opzij. Daarvan gaat een groot deel in de uitrol van glasvezel zitten. Ook investeert KPN in nieuwe 5G-toepassingen, cloud en kunstmatige intelligentie. Het is de bedoeling van de onderneming dat eind 2026 circa 80 procent van alle Nederlandse huishoudens glasvezel van KPN heeft. Dat betekent circa 2 miljoen meer aansluitingen dan nu. KPN blijft de komende jaren zijn netwerken openstellen voor andere aanbieders en breidt het aanbod aan diensten verder uit. KPN handhaafde dinsdag de outlook voor 2023 met een aangepaste EBITDA na leases van circa 2,41 miljard euro. Ook de verwachte investeringen blijven 1,2 miljard euro en de vrije kasstroom zal nog steeds uitkomen rond 870 miljoen euro dit jaar. Voor 2024 rekent KPN op een aangepaste EBITDA na leases van 2,48 miljard euro en 1,2 miljard euro aan investeringen. De vrije kasstroom wordt voor volgend jaar geschat op opnieuw 870 miljoen euro. Het reguliere dividend stijgt van 15 cent naar 17 cent per aandeel. Daarnaast wil KPN volgend jaar voor 200 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen, waar dat dit jaar 300 miljoen euro is. Ook kwam KPN met doelstellingen voor 2027. De inkomsten uit diensten moeten gemiddeld per jaar met 3 procent stijgen en de aangepaste EBITDA zal jaarlijks ook met gemiddeld met 3 procent stijgen, aldus het telecombedrijf. De investeringen zijn dan gedaald tot minder dan 1 miljard euro en de vrije kastroom stijgt met gemiddeld 7 procent per jaar, net als het dividend. Verder wil KPN tussen 2024 en 2027 voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Bron: ABM Financial News

