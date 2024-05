Slotcall: AEX wacht op Nvidia, de actie zit bij de smallcaps

Met de echte actie pas ruim na het Amsterdamse slot zou het waarschijnlijk geen spectaculaire beursdag op het Damrak worden, dat wisten we vanochtend al. De AEX deed vandaag dan ook weinig moeite en sukkelde zojuist naar een iets lager (-0,11%) slot op 910,52.

Niet dat er nu helemaal niets te beleven was, maar daarvoor moesten we wel afdalen maar de small- en midkap-afdeling op Beursplein 5. Daar is bouwbedrijf Heijmans bijvoorbeeld bezig met een absoluut recordjaar. Met een stijging van +67% sinds 1 januari lacht CEO Ton Hillen niet aleen de hele smallcapindex uit, maar ook de complete, veelgeroemde Amsterdamse techsector.

De strategie-update van vandaag viel ook weer uiterst positief bij beleggers. Heijmans kwam met ambitieueuze doelstellingen waar analisten de handen voor op elkaar kregen: €3 miljard omzet in 2027, een Ebitda-marge van 7% tot 9% een dividend-payout van 50% van de winst.

Het Heijmans-persbericht ging vanochtend gepaard met een setje 'bold statements' (zo noemt Heijmans ze zelf), waar niet alleen maar financiële doelen in staan, maar ook duurzaamheids-, werknemertevredenheids- en diversiteitstargets. En nog een fascinerende:

In 2030 heeft 50% van de Heijmans-medewerkers een rol die in 2020 nog niet bestond.

Waar Heijmans de zegetocht van 2024 voortzette, was Aalberts de gebeten hond. De zeer summiere trading update van vanochtend - een half A4-tje - liet zien dat Aalberts het jaar zwakjes is begonnen, met een autonome omzetdaling van 2,6%. Dat is wat meer dan waar analisten op rekenden.

Zorgelijk is het allemaal niet, zegt analist Martin Crum: Aalberts is financieel bijzonder solide en kan probleemloos een periode van laagconjunctuur doorstaan. Wat de cijfers betekenen voor zijn advies leest u hier.

Fed als voorprogramma

Maar goed, de echte actie volgt dus vanavond pas, waarbij de toch altijd gretig verslonden Fed-notulen slechts de support act zijn. Na het slot van Wall Street komt Nvidia met kwartaalcijfers en daar zet iedereen zich schrap voor.

Vorig jaar waren die Q1-cijfers een van de startschoten voor de enorme rally van AI-aandelen en Nvidia zelf in het bijzonder. Volgens een analist van Deutsche Bank zijn de cijfers van Nvidia inmiddels "een van de belangrijkste gebeurtenissen op de economische agenda".

De chipmaker moet uiteraard wel de verwachtingen inlossen en bij voorkeur ruim verslaan om de markt positief te stemmen. Wat er gebeurt bij een tegenvaller laat zich ook raden. Voior wat het waard is, hier de scores uit het verleden:

$NVDA has BEATEN consensus forecasts by an avg. of 19.5% over the last 4 quarters in 2023, with stock move as follows:



Q4: Beat by 11.8%, stock +16.4%

Q3: Beat by 19.1%, stock -2.46%

Q2: Beat by 28.8%, stock +0.1%

Q1: Beat by 18.4%, stock +24.3%



The average implied move for the… — Wall St Engine (@wallstengine) May 22, 2024

Nividia noteert vandaag licht (voor dat aandeel) lager: -0,6%. Analist Ivo Breukink blikte voor onze abonnees alvast vooruit op wat er bij Nvidia te verwachten valt.

Woensdagavond opent Nvidia weer de boeken. Naar de kwartaalpresentatie wordt het meest uitgekeken door zowel Wall Street als handelaren daarbuiten. Lukt het Nvidia om aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen? https://t.co/P3uuOdC23L — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 20, 2024

De brede markt

De reuring zat inderdaad bij de smallcaps: AScX staat op +1,3%, met dank aan Heijmans en NX Filtration

Met -0,1% steekt de AEX overigens redelijk goed af bij andere Europese beurzen

Ook Wall Street zit wat nerveus in de wachtkamer: S&P 500 een fractie leger, Nasdaq iets hoger

De dollar sterkt wat aan, maar EURUSD blijft wel comfortabel boven $1,08

De olieprijs draait omlaag: Brent nu onder $82

Bitcoin bivakkeert weer boven de $70K, goud weer onder de $2.400

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak:

UMG stijgt 2,8% zonder noemenswaardig nieuws; de koersdoelverhoging door HSBC was van gisteren

DSM-Firmenich (+0,9%) doet het ook goed, op een advies van Morgan Stanley

ASML en ASMI bewegen nauwelijks in aanloop naar de Nvidia-cijfers, Besi heeft er nog wel zin in: +0,9%

Bodemvissers zoeken Alfen (+5,1%) op laag water, na de -15% van gisteren

De Q1's van Aalberts (-3,2%) vielen wat tegen

De ambitieuze strategie-update van Heijmans valt goed: +8,8%

NX Filtration doet het alleen nog ietsje beter in de smallcaphoek

De agenda

De zwaarste potentiële market movers komen vanavond al langs, in de vorm van Nvidia en de Fed-notulen, maar morgen staat er ook genoeg interessants op de agenda. Inkoopmanagersindices in Europa en de VS geven een indicatie over de toestand van de economie en Ahold-topman Frans Muller onthult zijn strategische plannen: komt die Amerikaanse overname er nog? En wat is het plan met Bol.com?

20:00 Federal Reserve notulen (VS)

22:00 Nvidia Q1-cijfers

22:00 Snowflake Q1-cijfers

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex mei (Jap)

06:30 Investeringen maart (NL)

08:00 Consumentenvertrouwen mei (NL)

08:00 Ackermans & Van Haaren Q1-cijfers

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex mei (Dld)

09:30 Ahold Delhaize - beleggersdag

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex mei (eurozone)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex mei (VK)

11:00 Aalberts - jaarvergadering

13:00 Turkse centrale bank - rentebesluit

14:00 Van Lanschot Kempen - jaarvergadering

14:30 Steunaanvragen - wekelijks (VS)

14:30 Chicago Fed-index april (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex mei (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen april (VS)

En dan nog even dit

De 25 grootste bedrijven in beurswaarde. 21 Amerikaanse bedrijven, de eerste Europeaan op plek 17, de eerste Nederlandse naam op plek 20

De top 25 van de wereld aandelen gerangschikt naar beurswaarde. pic.twitter.com/CC4f16xo75 — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 22, 2024

Smallcaps zijn - of blijven? - goedkoop

Om de volgende fase in de AI-revolutie te bespelen, richten fondsmanagers hun blik op nutsbedrijven, dataproviders en kopermijnen