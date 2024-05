Retailer Gap schiet omhoog na outlookverhoging Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Gap schoten donderdag in de nabeurshandel op Wall Street omhoog, nadat de Amerikaanse kledingretailer met beter dan verwachte resultaten kwam en de outlook verhoogde. In het eerste kwartaal kwam er een nettowinst van 158 miljoen dollar in de boeken, of 0,41 dollar per aandeel, waar dat een jaar eerder nog een verlies van 18 miljoen dollar was of 0,05 dollar verlies per aandeel. De omzet verbeterde in de verslagperiode met 3 procent op jaarbasis naar 3,4 miljard dollar. Bij het merk Old Navy stegen de opbrengsten met 5 procent. De vergelijkbare winkelomzet, voor de markt een belangrijke graadmeter, kwam op jaarbasis 3 procent hoger uit. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een winst per aandeel van 0,15 dollar, een omzet van 3,29 miljard dollar en een stijging van de vergelijkbare winkelomzet met 1,1 procent. Gap verhoogde donderdag de outlook voor heel het boekjaar 2024 en verwacht nu op een licht hogere omzet, waar eerder op een vlakke omzetontwikkeling werd gerekend. In het tweede kwartaal moet de omzet met een laag enkelcijferig percentage stijgen. "Deze vooruitzichten houden rekening met de aanhoudend onzekere consumenten- en macro-economische omgeving", aldus het bedrijf. Aandelen van Gap noteerden donderdag in de nabeurshandel 21 procent hoger. Bron: ABM Financial News

