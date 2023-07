Alle hens aan dek voorbeurs met Q2's en Hongkong, wat doe je nu?

De AEX-indicatie is +0,04% (ja, dat is alles) na weer een positief New York en oh, wat is het druk.

Voorbeurs hebben we veel cijfers op het Damrak en we gaan door tot vanavond laat met Alphabet en Microsoft. Economische zorgen alom, rentevrees, voorzichtige bedrijven (Randstad geeft bijvoorbeeld weer geen outlook af), maar hogere koersen is het thema. Kijken de markten al over de recessie heen en hoe lang duurt die?

Dat is de vraag en in China gaat er alvast boter bij de vis, want het land spreekt de intentie uit weer te gaan stimuleren. De koersen vliegen in China, zo meer.

Europese futures openen met honderdsten in de min

De Amerikaanse plussen honderdsten

In Azië plussen de meeste markten bescheiden, de Nikkei 225 daalt 0,2%, maar China vliegt dus. De Hang Seng in Hongkong stijgt zelfs met 3,9% en de Hang Seng Tech Index moet u gewoon even zien. TSMC staat +2,0% in Taipeh en Samsung -0,7% in Seoul



U mist nog:

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +2,3% op 13,9 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat +3,1`% op 110,0

De dollar ligt nu vlak, maar is sterk en staat alweer op 1,1072

Goud stijgt ondanks die dollar 0,1%, olie dikt 0,2% aan en crypto zakt of stijgt een paar tienden. Bitcoin doet het nu op $29.132,95

De rentes bewegen ook alweer, maar de richting is per saldo nog altijd grofweg zijwaarts?



Nabeurs is ASMI aan de beurt, donderdag Besi, vorige week was ASML al en gisteravond was er aan de Nasdaq NXP Semiconductors met Q2's. Het concern leverde prima cijfers en outlook af, alles net even beter dan verwacht. NXP is successfully navigating through the cyclical downturn in our consumer-exposed businesses.

Het staat er en zegt alles over de sector, cyclus en de economie. De koers steeg 2,0% op de cijfers op ongeveer een tiende van de dagomzet.



AkzoNobel haalt nipt de consensus niet met de Q2's, maar verhoogt wel de outlook.



Challenging conditions, dat is corporate taalgebruik voor ploeteren. Randstad maakt minder winst dan een jaartje geleden bekend, maar verslaat wel net de verwachtingen met de Q2's. Het hoopt dat de wat positievere trends zich voortzetten in Q3, maar durft geen outlook af te geven.



Unilever rolt net door met de eerste rapportage onder de nieuwe CEO en op het eerste gezicht prijst het concern de inflatie volledig door.



Basic-Fit rolt zichzelf als een spoorboekje uit, heel knap. Het bedrijf laat uitstekende Q2's zien na hersteljaar 2022.



Nog niet bekeken, maar Acomo is er ook nog met Q2's.



CM.com wordt ebitdapositief in H2 2023, kopt het persbericht met de Q2's van CM.com. Ofwel, het bedrijf scherpt de outlook wat aan. De cijfers zijn op en rond de wat magere consensus.



Met die tegenvallende inkoopmanagersindices gisteren uit onder meer Duitsland let u vandaag ook even op de Ifo Geschäftsklima. Bij een flinke afwijking van de consensus kan er vooral in de euro en de rentes beweging ontstaan.



En wat hebt u liever, Alphabet...



... of Microsoft? Allebei mag ook.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:08 Ebusco heeft een nieuwe CFO

08:07 AEX start vermoedelijk hoger met drukke cijferdag

08:01 CM.com scherpt outlook aan

07:52 Flinke omzetstijging Basic-Fit

07:29 Randstad overtreft omzetverwachting

07:22 AkzoNobel verhoogt outlook licht

07:15 ForFarmers breidt uit in Polen

07:12 Vopak en Hydrogen Utility werken samen aan duurzaam project

06:53 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

24 jul Correctie: Wall Street hoger gesloten

24 jul NXP boekt meer winst

24 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

24 jul Nederlandse woningprijzen in tweede kwartaal gedaald - Kadaster

24 jul Olieprijs hoger gesloten

24 jul Wall Street koerst af op hoger slot

24 jul Just Eat Takeaway gaat samenwerken met cosmeticabedrijf Lush

24 jul Europese beurzen overwegend licht hoger gesloten

24 jul JDE Peet's neemt koffie- en thee-business in Brazilië over

De AFM meldt deze shorts en het zijn weer de bekende namen:



De agenda en het wordt een lange dag met op het einde AI-rivalen Alphabet en Microsoft:

07:00 Acomo - Cijfers tweede kwartaal

07:00 AkzoNobel - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Basic-Fit - Cijfers tweede kwartaal

07:15 Randstad - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Unilever - Cijfers tweede kwartaal

18:00 ASMI - Cijfers tweede kwartaal

00:00 CM.com - Cijfers tweede kwartaal



13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)

15:00 Nucor - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers tweede kwartaal (VS)



10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Juli (Dld)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Mei (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Juli (VS)

En dan nog even dit

Weer hoger:

Wall Street ended higher as investors awaited earnings reports from tech heavyweights and the rate decision from the Federal Reserve https://t.co/6x395lfJKt pic.twitter.com/QH4NjhCwqs — Reuters Business (@ReutersBiz) July 25, 2023



Drama gisteren dus met die inkoopmanagersindices, vooral in Duitsland, en donderdag ketst de ECB er ook nog een kwartje bij.

WATCH: Euro zone business activity shrank much more than expected in July as demand in the bloc's dominant services industry declined, adding to the difficulty of this week's decision on rates by the European Central Bank https://t.co/vgR2PKvWIu pic.twitter.com/Uca2QTRVT5 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 25, 2023



Reuters:

Fast forward to now, and Chevron is still pumping less and earning less, but that degradation to earnings is not quite as bad. Oil prices have continued to fall, but the drop in profit per barrel is less dramatic than before – just 8%. That’s a narrower decline relative to the drop in price.



It suggests that oil companies have found a way to steady their drills in the face of sustained lower prices. Chevron and rivals kept their spending discipline during the boom. Now, they are keeping the balance between that and pumping, too. As long as restraint holds the upper hand, so will Chevron’s profit.

Breakingviews - Chevron’s restraint paying off https://t.co/8cEfJk7wXK — Reuters Business (@ReutersBiz) July 25, 2023



Wie wil ze niet, maar ze zijn zo duur:

Luxury giant LVMH will sponsor next year's Olympic Games in Paris https://t.co/mXtfcaUwmr pic.twitter.com/2zaKh2WWdd — Reuters Business (@ReutersBiz) July 25, 2023



Oeps?

Elon Musk’s decision to turn Twitter into X wiped out anywhere between $4 billion and $20 billion in value, according to analysts and brand agencies https://t.co/3UJ5Ao6FBy — Bloomberg Markets (@markets) July 25, 2023



De wereld waarin wij leven...

NEW: America is exporting more guns than ever, fueling global shootings and violence. One gunmaker is benefiting more than any other.



Read The Big Take ?? https://t.co/L9uVjFAhLY — Bloomberg Markets (@markets) July 25, 2023



Party in pink, er is weer een ouderwetse hype. Mattel +1,8% gisteren:

WATCH: The buzz surrounding 'Barbie,' starring Margot Robbie and Ryan Gosling, could revive sales for the iconic Mattel doll after a year-long slump, but Wall Street analysts and marketing experts said the party in pink would be short-lived https://t.co/kGItvPIDFX pic.twitter.com/CH1wMkS7DG — Reuters Business (@ReutersBiz) July 25, 2023



Veel plezier en succes vandaag.