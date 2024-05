Airbnb presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Airbnb heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, terwijl de omzetverwachting voor het lopende kwartaal tegenviel. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse bedrijf.

In een brief aan aandeelhouders zei Airbnb dat het zich in het tweede kwartaal geconfronteerd ziet met aanzienlijke 'opeenvolgende tegenwind", nadat de timing van de paasvakantie de resultaten in het eerste kwartaal juist een boost gaven.

Airbnb boekte in de eerste drie maanden van 2024 een 18 procent hogere omzet van 2,1 miljard dollar, in vergelijking met 1,8 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste EBITDA steeg op jaarbasis met 62 procent tot 424 miljoen dollar.

De nettowinst bedroeg 264 miljoen dollar, ofwel 0,41 dollar per aandeel, tegenover 117 miljoen dollar, ofwel 0,18 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een nettowinst van 0,23 dollar per aandeel op een omzet van 2,06 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende kwartaal wordt een omzet voorzien van 2,68 tot 2,74 miljard dollar, wat neerkomt op een omzet van 2,71 miljard dollar halverwege de afgegeven bandbreedte. Analisten rekenden op een omzet van 2,74 miljard dollar.

Het aandeel Airbnb noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 6,9 procent lager.