Media: Amerikaanse aanklagers starten autopilot-onderzoek Tesla Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amerikaanse aanklagers onderzoeken of Tesla en CEO Elon Musk fraude hebben gepleegd door investeerders en consumenten te misleiden over de zelfrijdende capaciteiten van zijn elektrische auto's. Dit meldde persbureau Reuters woensdag op basis van drie personen die bekend zijn met de zaak. De systemen helpen bij het sturen, remmen en wisselen van rijstrook, maar zijn niet volledig autonoom. Het onderzoek concentreert zich specifiek op de vraag of het bedrijf en zijn CEO ook daadwerkelijk tegen consumenten en beleggers hebben gezegd en/of gesuggereerd dat zijn zelfrijdende technologie betekent dat de auto's zelf kunnen rijden. In dat geval zou sprake zijn van misleiding. Toezichthouders hebben al honderden incidenten onderzocht, waarvan sommige fataal, waarbij het Tesla Autopilot-systeem betrokken was. Het nieuws komt slechts enkele weken nadat de National Highway Traffic Safety Administration een onderzoek is gestart naar Tesla's terugroepactie in december van 2 miljoen voertuigen die zijn uitgerust met Autopilot. Tesla reageerde niet op een verzoek van Reuters om commentaar. Het aandeel Tesla noteerde woensdag 1,7 procent lager Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.