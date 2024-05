Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, vanwege de aanhoudende vijandelijkheden in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas en de daling van de Amerikaanse olievoorraden. Hoewel Hamas maandag zei dat het een staakt-het-vuren heeft aanvaard ging Israël daar niet mee akkoord, om vervolgens op dinsdag de Gaza-kant van een grensovergang naar Egypte te bezetten. Intussen gaan de onderhandelingen in Qatar door, onder leiding van CIA-directeur William Burns. Tegelijkertijd stelde de Amerikaanse president Joe Biden de verkoop van wapens aan Israël uit. De grootste zorg in de markt is dat het conflict andere landen in de regio, zoals Iran of Saoedi-Arabië, zou kunnen aantrekken, waardoor gebieden worden bedreigd die een aanzienlijk deel van de olievoorraad in de wereld produceren. Toch zijn de prijzen voor ruwe olie nog steeds ongeveer 9 procent lager dan een maand geleden. Dat weerspiegelt volgens marktvolgers wellicht toch enig optimisme dat er een staak-het-vuren zal worden bereikt, of dat het onwaarschijnlijk is dat het conflict verder zal escaleren. Daarnaast richtte de markt zijn vizier op de laatste voorraadcijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 3 mei zijn gedaald met 1,4 miljoen vaten naar 459,5 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 0,9 miljoen vaten naar 228,0 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en diesel stegen met 0,6 miljoen vaten tot 116,4 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 87,5 naar 88,5 procent. De juni-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,61 dollar, ofwel 0,8 procent, hoger op 78,99 dollar. Bron: ABM Financial News

