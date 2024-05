Wall Street koerst af op licht lager slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag licht lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 5.178,97 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.957,48 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 16.268,56 punten. Vooralsnog zullen beleggers in de VS zich blijven concentreren op de bedrijfscijfers, zei analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. Amerikaanse aandelen daalden woensdag, terwijl de obligatierentes stegen, weg van het laagste niveau in vier weken, nadat voorzitter Neel Kashkari van de Fed in Minneapolis dinsdag waarschuwde dat de volgende stap van de centrale bank een verhoging van de rente zou kunnen zijn. Kashkari zei dinsdag dat hij het niet kan uitsluiten dat de volgende zet van de centrale bank een renteverhoging zal zijn. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg woensdag 3 basispunten tot 4,489 procent, terwijl de tweejaarsrente 2 basispunten hoger noteerde op 4,843 procent. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 2,6 procent. De marktindex steeg van 192,1 naar 197,1. De Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn in maart op maandbasis zoals voorzien gedaald met 0,4 procent, terwijl deze op jaarbasis daalden met 2,3 procent. Olie noteerde woensdag 0,4 procent hoger op 78,70 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. De euro/dollar noteerde op 1,0745. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0751 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0752 op de borden. Op macro-economisch vlak staat donderdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen van mei op de agenda. Bedrijfsnieuws Uber Technologies heeft in het eerste kwartaal een verlies geboekt als gevolg van verschillende schikkingen en tegenvallende beleggingsresultaten, maar haalde de eigen outlook wel. Het aandeel daalde 9,1 procent. Het socialmediabedrijf Reddit rapporteerde een stijging van het aantal dagelijks actieve gebruikers en gaf een omzetvoorspelling voor het tweede kwartaal die de verwachtingen van analisten overtrof. Dit was het eerste winstrapport sinds de beursgang in maart. De aandelen noteerden 2,2 procent hoger. De omzet van Lyft groeide en het verlies werd vorig kwartaal kleiner, nadat het taxibedrijf de kosten had verlaagd en nieuwe functies had geïntroduceerd om klanten aan te trekken. Het aandeel won 5,8 procent. Rivian, de startup voor elektrische voertuigen, rapporteerde een groter dan verwacht kwartaalverlies, omdat een herontwerp, bedoeld om de productie van zijn voertuigen goedkoper te maken, de kosten juist opdreef. Het aandeel daalde 1,5 procent. Gisteren waren er nog geruchten over een mogelijke samenwerking met Apple. De kwartaalomzet en winst van videogame-uitgever Electronic Arts daalden, nadat het in de eerste maanden van 2024 geen grote games uitbracht en zodoende de resultaten onder druk stonden. Het aandeel verloor 2,5 procent. AB InBev, de grootste brouwer ter wereld, zei dat de volumes vorig kwartaal minder daalden dan verwacht, omdat sterke verkopen in Europa en opkomende markten de problemen in de VS hielpen compenseren. De Amerikaanse certificaten van aandelen AB InBev stegen met 4,1 procent. De Japanse autofabrikant Toyota Motor zei dat de zwakke yen heeft bijgedragen aan een sprong van 80 procent in de kwartaalnettowinst en kondigde een aandeleninkoop aan. Toch waarschuwde Toyota dat hogere kosten zullen leiden tot een winstdaling in het nieuwe fiscale jaar. De Amerikaanse notering steeg met 0,1 procent. Bron: ABM Financial News

