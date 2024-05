Europese beurzen in het groen gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, na sterke bedrijfswinsten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 515,77 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 18.498,38 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 8.131,41 punten. De Britse FTSE 100 sloot een half procent hoger op 8.354,05 punten. "Beleggers blijven risicovollere activa kopen", zei analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Het feit dat de Dow vier keer op rij hoger is gesloten, de langste winstreeks in weken, heeft de stemming onder beleggers, die denken dat de dagen van een hoge rente geteld zijn, een boost gegeven." De Riksbank heeft woensdag de rente verlaagd. Dat de Zweedse centrale bank de rente met 25 basispunten verlaagde, verraste niet. De markt rekende op een verlaging in mei of juni. De rente ging van 4,00 naar 3,75 procent. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de productie van de Duitse industrie in maart op maandbasis is gedaald met 0,4 procent. Op jaarbasis daalde de productie met 3,3 procent. Olie werd 0,6 procent duurder op 78,91 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. De euro/dollar noteerde op 1,0749. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0753 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0752 op de borden. Bedrijfsnieuws Alstom kwam vanochtend met een plan om de schulden terug te brengen. Volgens Citi zullen beleggers dit waarderen. Het aandeel steeg 9,4 procent. AB InBev heeft in het eerste kwartaal van 2024 de volumes zien dalen, terwijl de marges en de winst wel stegen. Zakenbank Jefferies vond de resultaten sterk. De koers steeg 4,0 procent. Ahold Delhaize maakte over het eerste kwartaal beter dan verwachte omzetcijfers en resultaten bekend. Onderliggend waren de resultaten volgens Degroof Petercam iets beter dan verwacht. De bank verhoogde het koersdoel van 31,00 naar 32,00 euro met handhaving van het Houden advies. De koers steeg 2,2 procent. Siemens Energy kende een sterk eerste kwartaal en de outlook voor heel het jaar werd verhoogd, al werd daar al wel rekening mee gehouden in de markt. De koers steeg 12,8 procent. Chemieconcern Evonik herhaalde de jaaroutlook voor de EBITDA van 1,7 miljard euro, waar de consensus rekening houdt met 2,0 miljard euro. De koers steeg 0,4 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 5.185,82 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

