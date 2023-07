Flinke omzetstijging Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet flink zien stijgen,verwelkomde meer leden en opende flink wat clubs. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs dinsdag voorbeurs bekend.

CEO Rene Moos sprak van een sterke groei van het aantal clubs, het aantal leden en het onderliggende EBITDA-resultaat in het afgelopen halfjaar ten opzichte van "hersteljaar" 2022. Toen had Basic-Fit te kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Vooral over de ontwikkeling van het ledenbestand bleek Moos te spreken, mede dankzij het hoge aantal afgesloten premiumabonnementen.

De omzet steeg in het afgelopen halfjaar op jaarbasis met 41 procent tot 500 miljoen euro. De gemiddelde omzet per lid steeg van 22,22 naar 23,13 euro. De onderliggende EBITDA steeg daarbij van 60,2 miljoen vorig jaar naar 110 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar.

Onder de streep restte een nettowinst van 2,4 miljoen euro, tegen een verlies van 20,6 miljoen euro een jaar eerder.

In de eerste zes maanden van 2023 werden er 103 nieuwe clubs geopend. Het clubnetwerk groeide hierdoor tot 1.303 clubs.

Het aantal nieuwe leden steeg afgelopen zes maanden tot 3,61 miljoen tegenover 2,92 miljoen een jaar eerder.

Outlook

Basic-Fit mikt voor dit jaar onverminderd op tenminste 1 miljard euro omzet in 2023. De consensusverwachting ligt daar nog iets boven met 1.073,4 miljoen euro. De EBITDA zal in de tweede jaarhelft "substantieel" hoger liggen dan het resultaat in de eerste jaarhelft. De gemiddelde omzet per lid zal geleidelijk aantrekken naar minstens 23,50 euro per lid.

Dit jaar hoopt Basic-Fit nog steeds minstens 200 clubs te openen, waarbij het ledenbestand tot minstens 3,8 miljoen leden groeit.