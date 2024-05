AMC Entertainment verkleint verlies Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment heeft het afgelopen kwartaal het verlies enigszins weten te verkleinen, ondanks een licht lagere omzet. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse bioscoopgigant. CEO Adam Aron zei in een toelichting op de cijfers dat de Noord-Amerikaanse box office in het eerste kwartaal van 2024 op jaarbasis met 6 procent daalde. Hij benadrukte echter bemoedigd te zijn door de kracht van het bioscoopbezoek in maart, na het aflopen van de Hollywoon-acteurs- en schrijversstakingen, "wat ons eraan herinnerde dat er betere tijden in het verschiet liggen", aldus Aron. De bioscoopexploitant boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 163,5 miljoen dollar, ofwel 0,62 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 235,5 miljoen dollar, ofwel 1,71 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalde van 954,4 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2023 naar 951,4 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Het aandeel AMC Entertainment noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 1,3 procent lager. Bron: ABM Financial News

