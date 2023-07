CM.com scherpt outlook aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in de eerste helft van 2023 de brutowinst zien aantrekken en scherpte de outlook aan. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het bedrijf. De omzet steeg in de verslagperiode op jaarbasis nipt met een procent naar 137,3 miljoen euro. De brutowinst viel daarnaast 8 procent hoger uit op 38,2 miljoen euro met een brutomarge van 27,8 procent, een stijging met 1,9 procentpunt. ING analist Thymen Rundberg rekende vooraf op een omzet van 143 miljoen euro en een brutowinst van 39 miljoen euro. De onderneming benadrukte daarnaast dat de genormaliseerde EBITDA met 3,7 miljoen euro negatief uitviel. Hier rekende ING op een verlies van vier miljoen euro. “De wereldwijde acceptatie van nieuwe technologie is nog nooit zo snel gegaan als met kunstmatige intelligentie in de eerste helft van 2023. Er breekt een nieuw en opwindend tijdperk aan. Een tijdperk waarop CM.com heeft geanticipeerd met de overnames van CX Company en Building Blocks”, aldus topman Jeroen van Glabbeek in een toelichting. CM.com benadrukte daarnaast dat het kostenbesparingsprogramma goed op schema ligt, en dat de operationele uitgaven op jaarbasis een daling laten zien, en dat deze daling zich in de tweede helft van 2023 zal voortzetten. Bij de outlook geeft het bedrijf nu aan dat de operationele uitgaven in de tweede helft van 2023 voor herstructureringskosten op jaarbasis met 10 procent zullen dalen. Ook rekent CM.com er nu op dat de vrije kasstroom in de tweede helft van 2024 positief zal zijn, waar eerder werd aangegeven dat dit eind 2024 zou gebeuren. Tot slot zal de genormaliseerde EBITDA gedurende de tweede helft van 2023 positief zijn. Hier werd eerder aangegeven dat dit pas eind 2023 het geval zou zijn. Bron: ABM Financial News

