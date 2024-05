Beyond Meat boekt lagere omzet

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat heeft in het eerste kwartaal een lagere omzet geboekt, vanwege lagere verkoopvolumes in de VS en internationaal. Dit bleek woensdagavond laat uit cijfers van de Amerikaanse producent van vleesvervangers.

Het in El Segundo, Californië gevestigde bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 54,4 miljoen dollar, ofwel 0,84 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 59 miljoen dollar, ofwel 0,92 dollar per aandeel een jaar eerder.

De omzet daalde met 18 procent naar 75,6 miljoen dollar.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een verlies per aandeel van 0,67 dollar op een omzet van 75,2 miljoen dollar.

De omzetdaling was met name het resultaat door een volumedaling van 16 procent en een 2,3 procent lagere omzet per pond, als gevolg van kortingen en prijswijzigingen.

De omzet in de Amerikaanse retail- en foodservicekanalen daalden beide met circa 16 procent. In de internationale distributie daalden de retailomzet met 12 procent en de foodservice-omzet met 29 procent.

Outlook

Voor het lopende kwartaal rekent het concern op een omzet van 85 tot 90 miljoen dollar, terwijl analisten rekenden op 96,2 miljoen dollar.

Het aandeel Beyond Meat noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 8,8 procent lager.