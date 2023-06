Chinese aandelen blijven kwakkelen

Beleggen is vooruitkijken. De BRIC-landen zullen het wel redelijk tot goed blijven doen, beter dan de westerse markten in ieder geval. Vele malen interessanter is het feit dat de emerging markten gaan uitbreiden met: de ASEAN-5 (Filippijnen, Indonesië, Maleisië, Thailand en Vietnam) en het blok van de samenwerkende Golfstaten (Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Qatar). Daar kun je dan ook beter naar kijken.



Helaas is dat te vooruitziend voor IEX waar ze twintig jaar na dato eens een stukje schrijven over beleggen in the cloud en recent AI ontdekt hebben. Wanneer gaan ze cryptomunten eens serieus nemen? Over 10 jaar misschien?