Video: Don't sell in May maar koop dividendaandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Beleggers moeten niet uit aandelen stappen. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. "Don’t sell in May", aldus Juvyns. Ondanks dat de aandelenmarkten het al goed hebben gedaan, de waarderingen hoog zijn en er op geopolitiek en economisch vlak veel onzekerheden zijn. Klik hier voor: Don't sell in May maar koop dividendaandelen "De Fed gaat de rente minder snel verlagen", voorziet de expert van JPMorgan. In Europa lijkt één ding zeker, namelijk dat de ECB in de loop van het jaar de rente gaat verlagen. JPMorgan rekent op drie verlagingen van in totaal 75 basispunten, en dat is geen goed vooruitzicht voor het aanhouden van cash. Juvyns adviseert om in dividendaandelen te beleggen. Die leveren, inclusief aandeleninkoopprogramma's, tussen de 3 en 4 procent rendement op. "Mooi wachtgeld", noemt Juvyns dit. En daar komt koersrendement nog eens bovenop, aldus de expert. "Op dit moment belegd blijven, is belangrijk", zei Juvyns. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.