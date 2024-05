Technische analyse: Europese beurzen haperen

Hoewel vrijwel alle Europese aandelenmarkten dit beursjaar in de plus staan, gaat het de laatste weken erg stroef. Opvallend genoeg behoort in 2024 de Nederlandse beurs tot de best presterende aandelenmarkten van Europa. De AEX staat YTD ruim 13% in de plus. De Eurostoxx50 ruim 9,5%, de DAX plust 7,5%. De CAC40 in Parijs is dik 6% opgelopen sinds begin januari.

Desondanks is er op de meeste Europese indices sprake van lichte technische schade. Op basis van macro-economische data is er onduidelijkheid over de renteontwikkelingen later dit jaar. Beleggers halen daarom wat stukken van tafel, wat dus tot lichte verkoopdruk heeft geleid.

Er zijn overigens geen technische signalen van een nieuwe bearmarket. Wel worden de steile uptrendjes gebroken.

Deze keer bekijk ik de technische kortetermijnprofielen van enkele Europese aandelenbeurzen.

Nederlandse beurs zakt uit opwaarts trendkanaal

De AEX-index test de weerstand rond 894,52 punten (top van 12 april).

Technisch geeft de AEX wat zwakte aan nu de opwaartse trend, gemarkeerd met het rode stippellijntje, is gebroken.

De index weet geen hogere toppen en bodems meer te vormen. In de afgelopen weken maakte de AEX pas op de plaats. We verwachten een consolidatie boven steun 858,09 punten (bodem van 19 april).

Technisch belangrijk is dat het wat oudere stijgende trendkanaal vanaf oktober nog geldig is.

De verzwakking in de markt wordt bevestigd door de vlakke 26-dagenlijn (glooiende rode lijn).

Euro Stoxx 50 begint technisch bezien te haperen

De Europese beursindex lijkt eind april een lagere top te vormen rond 5.020 punten, wat toenemende verkoopdruk signaleert. Technisch bezien verzwakt het beeld wat met het breken van de stijgende trend.

Daar komt nog bij dat de Euro Stoxx 50-index dus een potentiële lagere koerspiek vormt. Een doorbraak onder de laatste koersbodem en steun rond 4.884,12 punten (bodem van 19 april) zou het technische plaatje verder ondergraven. Dat zou dan ruimte vrijmaken voor verdere koersdaling; daarna wordt 4.380,97 punten het volgende neerwaartse koersdoel.

Weerstand voor de Euro Stoxx 50-index ligt op 5.121,71 punten (top van 2 april).

De verpietering in de markt wordt bevestigd door de neerwaarts afbuigende 26-dagenlijn (glooiende rode lijn).

CAC40 komt onder druk te staan

De technische conditie van de Franse beurs verzwakt licht. De potentiële lagere koerstop van eind april rond 8.145 punten wijst op toenemende verkoopdruk.

Ook lijkt de Franse beurs de stijgende trend te verlaten, wat een eerste verzwakking signaleert. Houd steun 7.900,48 punten (bodem van 1 maart) nauwlettend in de gaten, want hieronder komt ruimte vrij voor verdere koersdaling. Weerstand zien we rond 8.500,00 punten (berekend koersdoel).

De matige conditie van de Franse beurs wordt bevestigd door de vlakke 26-dagenlijn (glooiende rode lijn).

DAX vormt lagere top

De Duitse beurs laat de uptrend van de voorgaande zes maanden achter zich. De DAX-index is hierdoor technisch bezien iets verzwakt.

Nu de Duitse beurs ook een lagere top lijkt te vormen, is het zaak om goed op steun 17.619,40 punten (bodem van 7 maart) te letten. Pas op, want een doorbraak en slotstand onder de steun signaleren een nieuwe verzwakking. De DAX kan dan lagere niveaus gaan opzoeken: 17.003,28 punten wordt dan het volgende neerwaartse koersdoel. Weerstand bevindt zich op 18.567,16 punten (top van 2 april).

De vlak draaiende 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) signaleert een verzwakking in de markt.

Belgische beurs nadert weerstand

De Bel 20-index nadert weerstand 3.962,29 punten (gevormd op 20 januari 2023). De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls als deze koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden, in eerste instantie richting 4.030 punten. De steun van de Belgische beurs ligt rond 3.774,50 punten (bodem van 16 april).

De licht stijgende tendens van de 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) signaleert een redelijk technisch profiel.