Valuta: euro blijft bandbreedte trouw

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd binnen dezelfde bandbreedte als een dag eerder.

De Bank of England houdt vandaag naar verwachting het belangrijkste rentetarief op 5,25 tot 5,50 procent. De inflatie van het VK kwam in maart uit op 3,2 procent, 20 basispunten lager dan een maand eerder en 30 basispunten lager dan in de VS. De verwachtingen voor de economische groei in het VK dit jaar liggen volgens de OECD op 0,4 procent en voor 2025 op 1,0 procent. Op basis van deze verwachtingen voorzien economen dat de Bank of England de rente in augustus kan verlagen.

De voorzitter van de Fed van Boston, Susan Collins, uitte zich woensdag niet verbaasd over de inflatietrend in de VS, gezien de vorderingen in de inflatiebestrijding in 2023. Collins stelde als voorwaarde voor een verdere terugval van de inflatie, een afkoeling van de Amerikaanse economie.

Collins merkte op dat de verstoorde aanvoerlijnen vorig jaar de inflatie omlaag hielpen, maar dat dit niet langer het geval is. Collins stelde dat de timing en omvang van de afkoeling van de Amerikaanse economie onzeker blijft.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,0729 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8501 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent tot 1,2474 dollar.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999