Outlook chipontwerper ARM overtuigt niet

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Arm overtrof in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet- en winstverwachtingen, maar de outlook voor heel het lopende jaar bevatte geen verrassingen. Dit bleek uit de kwartaalcijfers van de Britse chipontwerper, woensdag nabeurs. Arm rapporteerde een omzet over het vierde kwartaal van 928 miljoen dollar, een stijging van 47 procent op jaarbasis, vooral gedreven door de groeiende vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet overtrof de consensusschattingen van FactSet, evenals de winst, die steeg van 3 miljoen dollar vorig jaar naar 224 miljoen dollar dit jaar. Outlook Arm zei dat het voor het lopende eerste kwartaal van fiscaal jaar 2025 een omzet van 875 miljoen tot 925 miljoen dollar verwacht en dat is meer dan waar de markt op mikte. Voor het fiscale jaar 2025 verwacht Arm dat de omzet tussen de 3,8 miljard en 4,1 miljard dollar zal uitkomen. Analisten hadden voor het hele jaar 2025 een omzet van 4 miljard dollar verwacht. Beleggers reageerden teleurgesteld en de Amerikaanse notering daalde voorbeurs bijna 9 procent. Bron: ABM Financial News

