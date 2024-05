Beursblik: UBS verhoogt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor DSM-Firmenich verhoogd van 122,00 naar 126,00 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse bank. Voor de analisten van UBS blijft DSM-Firmenich een van de favoriete namen binnen de sector “Consumer Chemicals” en zien ze twee positieve katalysatoren aan de horizon. Ten eerste gaan de analisten ervan uit dat op de beleggersdag van 3 juni het management een geruststellend bericht zal geven over de realisatie van de synergiën van 350 miljoen euro als gevolg van de fusie. Ook houden de analisten er rekening mee dat er meer desinvesteringen worden aangekondigd. Ten tweede verwachten de analisten ook dat tijdens de halfjaarcijfers van 2024, gepland voor 30 juli, het management zijn EBITDA-richtlijnen voor 2024 zal verhogen. De analisten van UBS houden rekening met een lichte verhoging naar hoogstwaarschijnlijk 1,9 tot 2,0 miljard euro. Dat ligt nu nog op "minimaal 1,9 miljard euro". Hoewel het aandeel na de fusie door een moeilijke periode ging, wist het zich dit jaar aanzienlijk te herstellen met een stijging van het aandeel met ruim 15 procent. Donderdag kwam daar 0,1 procent bij en noteerde het aandeel op 104,95 euro. Bron: ABM Financial News

