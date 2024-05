Jaarwinst omlaag bij Nippon Steel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nippon Steel heeft in het gebroken boekjaar 2023, dat eindigde op 31 maart 2024, de omzet zien toenemen, maar de nettowinst stond onder druk. Dit maakte het staalconcern donderdag bekend. Nippon Steel meldde een omzet die met 11,2 procent op jaarbasis steeg naar 8,9 biljoen yen. Het nettoresultaat daalde met 20,8 procent naar 549 miljard yen. De winst per aandeel kwam daarmee uit op 596,59 yen tegen 753,66 yen een jaar eerder. De kaspositie van het bedrijf steeg van 661 miljard naar ruim 1 biljoen yen. Er wordt over het gehele boekjaar een dividend van 160,00 yen per aandeel uitgekeerd, minder dan de 180,00 yen per aandeel die over het voorgaande boekjaar aan de aandeelhouders werd betaald. Outlook Het bedrijf verwacht voor het gehele lopende boekjaar, dat loopt tot en met 31 maart 2025, een omzet van 8,8 biljoen yen, waarvan de helft in de eerste jaarhelft moet worden gerealiseerd. De winst per aandeel komt naar verwachting uit op 326,00 yen en op 195,00 yen over de eerste zes maanden van het boekjaar. In december vorig jaar werd bekend dat Nippon Steel concurrent US Steel zal overnemen voor circa 14,1 miljard dollar, inclusief schulden. Nippon Steel gaf donderdag aan dat de VS de regio is met de hoogste vraag naar hoogwaardig staal. Met de overname van US Steel worden de Verenigde Staten ook een kernregio voor Nippon, naast India en de thuismarkt in Azië. Nippon Steel herhaalde donderdag in de regio's buiten de thuismarkt te willen blijven groeien, waarbij het bedrijf streeft naar een mondiale capaciteit voor ruw staal van 100 miljoen ton. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.