Besi flink hoger in lichtgroene AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,2 procent in het groen op 901,28 punten, terwijl de Midkap vlak noteerde. Onder de hoofdaandelen ging Besi aan kop met een winst van zeven procent. Besi ontving een order voor 26 hybride bonding systemen. Wie de opdracht gaf en hoeveel hiermee is gemoeid, meldde Besi niet, maar wel dat het dit kwartaal meer orders verwacht van andere klanten. Alleen Philips verloor meer dan een procent, na een ex-dividend notering. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel. In de AMX won Aalberts meer dan een procent. TKH daalde meer dan drie procent doordat het aandeel ex-dividend noteert. Net als Philips steeg ook TKH indien gecorrigeerd voor de dividendknip. In de AScX wonnen NX Filtration en ForFarmers krap twee procent. Bron: ABM Financial News

