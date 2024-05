Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 50,00 naar 55,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de Duitse bank. Voor analist Hadley Cohen blijft de verzekeraar een "top pick" voor de komende twaalf maanden. Cohen dook dieper in de recent gepubliceerde SFCR-rapportage van ASR om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de onderliggende balans. Daaruit volgde voor de analist de bevestiging dat ASR nog steeds het best gepositioneerd is onder de Nederlandse verzekeraars. De Duitse bank ziet bovendien 30 procentpunt opwaartse potentie voor de solvabiliteitsratio in de komende twee tot drie jaar. Bron: ABM Financial News

