Chinese aandelen blijven kwakkelen

Beleggen in China, ik zeg het nog een keer, blijft lastig. Zeker nu de China Shanghai Composite index de laatste maanden achterop raakt bij westerse beurzen.

De Chinese beurs, de Shanghai Composite index, heeft dit jaar tot nu toe slechts 3,25% gewonnen. De beurs van Hongkong staat YTD ruim 3% in de min. Belangrijke Europese aandelenmarkten boekten in het eerste halfjaar van 2023 winsten tussen +11% (AEX index) en +14% (Eurostoxx index).

Het herstel van de Chinese economie wil maar niet op gang komen, mede als gevolg van een matige huizenmarkt. De ontwikkelingen in China worden op westerse beurzen nauwgezet gevolgd. De op één na grootste economie ter wereld telt ruim 1,4 miljard inwoners, op een wereldbevolking van 8 miljard mensen.

De rente in China werd voor het eerst in 10 jaar verlaagd, maar met minder dan werd verwacht. Ook in de Chinese techsector gebeurt van alles. Alibaba is aan het opsplitsen, waar Wall Street negatief op reageerde.

Alibaba wordt volgens de berichten opgesplitst in zes business units:

China's Alibaba announced that its CEO and chairman Daniel Zhang will step down to run the company's cloud division as the e-commerce giant presses through with its plan to split into six business units. Read more https://t.co/xFKUQxynlm pic.twitter.com/WcnBefWEPA