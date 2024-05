Van Lanschot Kempen rondt aandeleninkoop af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft een aandeleninkoopprogramma ter waarde van ruim 22 miljoen euro afgerond. Dit maakte de bank donderdagochtend bekend. Sinds de aankondiging op 22 februari dit jaar kocht Van Lanschot Kempen 700.000 eigen aandelen in tegen een gemiddelde prijs van 32,38 euro per aandeel, voor een totaalbedrag van 22,7 miljoen euro. De ingekochte aandelen zullen worden gebruikt ter afdekking van de toe te kennen aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplannen. Het aandeel Van Lanschot Kempen sloot woensdag op 39,30 euro. Bron: ABM Financial News

