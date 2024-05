Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van nog geen 0,1 procent op 514,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 18.553,05 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,1 procent met een stand van 8.122,00 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 8.363,89 punten. De aandacht gaat donderdag uit naar het rentebesluit van de Bank of England, niet zozeer vanwege het besluit zelf, maar vanwege de verwachtingen rond de renteverlagingen dit jaar. De markt verwacht dat de centrale bank vandaag in ieder geval de rentes ongemoeid laat. Het Britse onderzoeksbureau NIESR voorziet een eerste verlaging in augustus en een tweede later in het jaar. Voorzitter Andrew Bailey van de Bank of England stelde eerder dat het nog te vroeg is om te praten over een renteverlaging en wees op het grote verschil tussen de Amerikaanse en de Britse rentes. Olie noteerde donderdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 79,42 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 83,95 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0729. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0739 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0744 op de borden. Bedrijfsnieuws Banco Bilbao Vizcaya Argentaria heeft donderdag een vijandig bod gelanceerd op Banco Sabadell, ondanks dat het bestuur van de Spaanse bank hetzelfde voorstel eerder nog afwees. Sabadell steeg 3,1 procent. BBVA daalde 5,9 procent. BE Semiconductor Industries heeft een order ontvangen voor 26 hybride bonding systemen. Wie de opdracht gaf, meldde Besi niet. Hoeveel er met de opdracht is gemoeid wilde Besi ook niet kwijt. Het aandeel steeg 4,6 procent. De Britse tv-zender ITV handhaafde de jaaroutlook, ook al kwamen de kwartaalcijfers onder de verwachting uit. De outlook voor de advertentie-inkomsten bleef aan de optimistische kant met een verwachte groei van 12 procent. De consensus hield het tot nu toe op een plus van slechts 5 procent. De koers liep 1,6 procent op. Telefonica deed het over de eerste drie maanden van het jaar beter dan verwacht en handhaafde de outlook voor 2024. Het aandeel Telefonica ondervindt nogal wat steun van het Spaanse staatsbedrijf SEPI dat zijn belang in het telecombedrijf opvoert. Op 3 mei stond het belang op 7,08 procent en de verwachting is dat dit naar 10,0 procent gaat. De koers steeg 0,1 procent. Nexi heeft de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd, nadat de omzet en de winst in het eerste kwartaal de verwachtingen overtroffen. Nexi kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van 500 miljoen euro. Het Italiaanse betaalbedrijf handhaafde de outlook. De koers steeg 6,1 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag vlak op 5.187,67 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.056,39 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 16.302,76 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.