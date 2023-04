Europese beurzen technisch klaar voor opmars

Bericht delen via:

Ondanks onrustige financiële markten in de afgelopen weken houden Europese aandelen zich kranig. Na een prima eerste kwartaal, met een gemiddelde plus van ruim 13%, lijken beurzen zich ook op te maken voor een goed tweede kwartaal.

Technisch sorteren Europese beurzen voor op nieuwe opwaartse uitbraken. Wel staan enkele beurzen, zoals de Nederlandse, vlak onder stevige weerstand. Enkele landenindices staan minder dan 5% van hun cruciale weerstand af. Dat betekent dat de meeste Europese beurzen technisch klaar staan om opwaarts uit te breken. Het nieuwe buzzword 'recessie' ligt in elk geval niet in de huidige technische plaatjes besloten.

Bodemvorming in Europa

Integendeel, overal in Europa is sprake van solide bodemvorming. Dit leiden we af uit de volgende technische langetermijnsignalen:

Alle dalende trends van 2022 liggen achter ons

Over de gehele linie zijn hogere bodems gevormd

Alle 200-dagenlijnen zijn opwaarts gepasseerd

De 200-dagenlijnen zelf zijn omhooggedraaid

Ik heb hier eerder aangegeven dat we kunnen rekenen op een goed voorjaar op Europese aandelenbeurzen. Vlak na het begin van het tweede kwartaal, zijn de YTD-prestaties van Europese beurzen meer dan uitstekend:

Italiaanse beurs (FTSE MIB-index): +14,8%

EuroStoxx 50: +13,6%

Spaanse beurs (IBEX-index ): +13,16%

Franse beurs (CAC40-index ): +13,15%

Duitse beurs (DAX-index ): +12,02%

Nederlandse beurs (AEX-index ): +10,28%

Portugese beurs (PSI-index ): +6,85%

Zwitserse beurs (PSI-index ): +4,67%

Engelse beurs (FTSE100-index ): +3,89%

Belgische beurs (Bel20-index ): +2,86%

Ik beoordeel hieronder de langetermijnplaatjes van enkele Europese beurzen.

Nederlandse beurs neemt laatste horde

Op de lange termijn bezien is de AEX bezig een mooie technische draai te maken. Overigens is de eerdere uitbraak, boven de toppen rond 736 punten, mislukt. Het onderliggende proces van bodemvorming blijft echter intact. Nadat de dalende trend van 2022 is verlaten heeft de AEXop 30 december 2022 rond 688,24 punten een hogere bodem gevormd.

De tweede steun op 632,12 punten heeft een pullbackbodem boven de top van begin 2020 neergezet. Ik denk dat deze de springplank zal vormen voor de reis naar 1000 punten.

De AEX heeft technisch eerst wel een dubbele horde te overwinnen, in de zone 763,41 (kortetermijn-) en 772,23 (langetermijnweerstand) punten. Maar afgezien hiervan is het technische langetermijnplaatje van de Nederlandse beurs prima.

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) krult opwaarts, terwijl de AEX er in correcties steeds boven weet te blijven. Dit duidt op een duurzame draai in de technische conditie.



Eurostoxx 50-index zet aanval in

De Euro Stoxx 50-index heeft binnen de opwaartse trend de weerstand 4.415,23 punten (gevormd op 19 november 2021) bijna bereikt. De stijgende fase wordt pas gecontinueerd als de index boven de weerstand weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten en wordt 5.522,42 punten het volgende opwaartse koersdoel.

Steun voor de Euro Stoxx 50-index vinden we pas rond 3.980,94 (bodem van 20 maart); de volgende rond 3.767,26 punten (bodem van 23 december 2022).

De 200-dagenlijn laat een stijgende trend zien, terwijl de Euro Stoxx 50-index erboven weet te bodemen. Dit geeft een positieve technische conditie aan.



DAX-index stijgt verder

De Duitse beurs heeft meerdere koerstoppen gebroken. De DAX-index vertoont technische verbeteringen onder weerstand 16.290,19 punten (gevormd op 19 november 2021). De recente hogere koersbodems signaleren weer kopers in de markt. Als de weerstand opwaarts wordt gebroken, kan de Duitse beurs verder omhoog.

De eerste steun ligt rond 14.458,39 punten (bodem van 24 maart). Onder de volgende steun rond 13.791,52 punten (bodem van 20 december 2022) zou het beeld van de Duitse beurs verzwakken.

De 200-dagenlijn van de Duitse beurs (rode glooiende lijn) laat een opwaarts verloop zien, terwijl de DAX er op dips prima boven weet te blijven. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



CAC40-index strandt op weerstand 7.384,86

De Franse beurs is opnieuw gestrand op de belangrijke horde rond weerstand 7.384,86 punten (gevormd op 7 januari 2022).

De CAC 40-index verbetert, maar moet de drempel rond 7.384,86 punten (gevormd op 7 januari 2022) eerst zien te overwinnen. De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus instappen. Wordt de weerstand op basis van de slotkoers opwaarts gebroken, dan zal het technische plaatje verder verbeteren richting 8.500 punten.

De eerste steun van de Franse beurs ligt rond 6.796,21 punten (bodem van 20 maart). De volgende rond 6.388,23 punten (de bodem van 23 december 2022) geeft tevens een eerste hogere bodem aan.

De stijgende 200-dagenlijn, alsmede het feit dat de Parijse beurs erboven weet te blijven, valideert de positieve technische conditie.



Bel20-index verbetert

De Belgische beurs heeft het technisch lastig. Het technische plaatje van de Belgische beurs klaart wel op nu er rond 3.571,60 punten (bodem van 17 november 2022) een mogelijke hogere koersbodem wordt gevormd. Eerder al verliet de Belgische beurs de dalende trend, wat een eerste signaal van verbetering gaf.

Om meer opwaarts potentieel vrij te maken, dient de Belgische beurs ook boven weerstand 3.962,29 punten (top van 20 januari) te breken. Een nieuwe stijgende trend wordt dan zichtbaar met een koersdoel rond 4.294,25 punten (top van 22 april 2022).

De neerwaartse trend van de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) begint af te vlakken. Dit geeft een technische verbetering aan.



Londense beurs geeft uitbraak terug

De daling van de FTSE 100-index onder de koerstoppen van begin 2022 in de zone 7.600-7.700, heeft het technische plaatje verzwakt. De eerder opgetreden uitbraak is met de terugval onder deze voormalige weerstand geneutraliseerd. We verwachten een consolidatie boven steun 7.302,82 punten (bodem van 23 december 2022). Weerstand ligt rond 8.500,00 (berekend koersdoel).

De 200-dagenlijn van de Engelse beurs laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



Zwitserse beurs lijkt te bodemen

De SMI-index komt er mogelijk iets beter bij te liggen nu de dalende trend is gebroken. De eerste mogelijke hogere koersbodems op de grafiek signaleren weer kopers op de beurs van Zwitserland. De verbetering wordt bevestigd bij een doorbraak en slotstand boven weerstand 11.453,64 punten (top van 20 januari).

Van belang is dat de steun op 10.659,19 punten (bodem van 23 december 2022) weet stand te houden. De 200-dagenlijn laat een vlak verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.



Beurs van Portugal vormt hogere bodems

De PSI-index laat de eerste hogere bodems zien. Kopers keren terug op de beurs van Portugal. We wachten tot weerstand 6.290,49 (gevormd op 19 augustus 2022) wordt gebroken. In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen hogere koersen worden tegemoet gezien. Steun ligt rond 5.622,56 punten (bodem van 16 december 2022).

De 200-dagenlijn van de beurs van Portugal laat nog een zijwaartse trend zien. Dit duidt op een nagenoeg neutrale technische conditie.