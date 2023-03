Europese beurzen rekenen op een mooi voorjaar

Bericht delen via:

Hoewel de buitentemperaturen een ander beeld geven, lijken Europese beurzen op een mooi voorjaar te anticiperen.

Koopjesjagers blijven op elke correctie instappen. Op veel Europese aandelenbeurzen zijn de kopers al wat langer actief. Vanaf medio oktober hebben zij voor een flinke stijging van de verschillende indices gezorgd.

Langetermijnverbeteringen

De meeste beurzen laten hierdoor de volgende langetermijn-technische verbeteringen zien:

De dalende trends van 2022 zijn verlaten

Er zijn nagenoeg overal eerste hogere bodems achtergelaten

De 200-dagenlijnen laten een opwaarts verloop zien

De betreffende beursindices weten boven hun 200-dagenlijnen te blijven

Door de langetermijnverbeteringen van de afgelopen maanden is een positief sentiment dit voorjaar zeer waarschijnlijk. De kans dat de beurzen de komende maanden nieuwe hoogtepunten gaan opzoeken achten we momenteel groot.

Aandelenbeleggers lijken de hoge inflatie en hoge rente te accepteren. Het idee is waarschijnlijk dat de economie goed draait en de bedrijfswinsten prima zijn.

Deze keer bekijk ik de langetermijnplaatjes van enkele Europese beurzen.

Lange termijn AEX: koopsignaal voltooid

Op lange termijn heeft de AEX een solide bodemformatie voltooid. Eerst is de dalende trend (vanaf eind 2021) verlaten. Vervolgens heeft de AEX-index een serie horizontale toppen rond 736 punten gebroken.

Deze uitbraak is tenslotte gevalideerd door een hogere pullback-bodem rond 736 punten. Het koopsignaal is compleet, aangezien de neutrale range opwaarts is gebroken en er daarna een hoger bodempje rond 736 punten is gevormd.

De steun op 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022) vormt tevens de eerste hogere bodem. De tweede steun op 632,12 punten vormt de uitermate belangrijke pullbackbodem boven de top van begin 2020.

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) krult opwaarts, terwijl de AEX erboven weet te blijven. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.

Eurostoxx 50-index oogt sterk

De Euro Stoxx 50-index weet verder op te klimmen en nadert de zware weerstand op 4.415,23 punten (top van 19 november 2021). Op de grafiek begint zich een stijgende trend af te tekenen nu er weer hogere bodems zichtbaar zijn.

Eerder al werd de dalende trend verlaten, wat een eerste verbetering voor de Euro Stoxx 50-index signaleerde. De doorbraak boven de laatste koerspieken heeft opwaarts potentieel vrijgemaakt richting de horde 4.415,23 punten. Bij een doorbraak onder de steun op 3.767,26 punten (bodem van 23 december 2022) verzwakt de Euro Stoxx 50-index.

De 200-dagenlijn laat een stigende trend zien, terwijl de Euro Stoxx 50-index erboven weet te bodemen. Dit geeft een positieve technische conditie aan.





DAX-index blijft overtuigen

De Duitse beurs, de DAX-index, heeft meerdere koerstoppen gebroken en oogt technisch zeer fraai. De DAX had de neerwaartse fase al verlaten en rond steun 13.791,52 punten in december 2022 een hogere koersbodem in de grafiek gezet.

De technische conditie verbetert en de correctieve fase is voorbij. Opwaarts komt er ruimte vrij richting 16.290,19 punten (top van 19 november 2021).

Bij een daling onder steun 13.791,52 punten (de bodem van 20 december 2022) zou het beeld bij de Duitse beurs verzwakken.

De 200-dagenlijn van de Duitse beurs (rode glooiende lijn) laat een opwaarts verloop zien, terwijl de DAX erboven weet te blijven. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

CAC40-index test weerstand 7.384,86

De Franse beurs test een belangrijke horde. De CAC 40-index heeft het koersdoel rond weerstand 7.384,86 punten (gevormd op 7 januari 2022) bereikt, binnen de stijgende trend.

De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden. Na een uitbraak boven 7.384,86 punten wordt 8.500 punten het volgende berekende koersdoel.

De steun van de Franse beurs rond 6.388,23 punten (de bodem van 23 december 2022), geeft tevens een eerste hogere bodem weer.

De stijgende 200-dagenlijn, alsmede het feit dat de Parijse beurs erboven weet te blijven, geeft een positieve technische conditie weer.

Bel20-index verbetert

De Belgische beurs is technisch serieus verbeterd. De Bel20-index heeft, nadat een koerstop rond 3.900 punten was gebroken, een koopsignaal gegenereerd. Bovendien had de Belgische beurs rond 3.631,46 punten al een hogere koersbodem weten te vormen.

De recente aarzeling heeft technisch geen schade opgeleverd.

Een nieuwe stijgende trend wordt zichtbaar met een koersdoel rond 4.294,25 punten (top van 22 april 2022). Bij een eventuele doorbraak onder steun 3.631,46 punten (bodem van 20 december 2022) treedt een verzwakking op.

De neerwaartse trend van de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) begint af te vlakken. Dit geeft een technische verbetering aan.