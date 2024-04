Intel stelt teleur met AI-omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft in het eerste kwartaal van 2024 een hogere AI-omzet behaald, die de markt toch teleurstelde, terwijl het verlies minder groot bleek dan het bedrijf zelf had verwacht. Dit bleek donderdagavond uit de resultaten van de Amerikaanse chipproducent. "We hebben vertrouwen in onze plannen om gedurende het jaar sequentiële groei te realiseren door onze AI-oplossingen te versnellen en onze niet-aflatende focus op uitvoering, operationele discipline en het creëren van aandeelhouderswaarde in een dynamische markt te handhaven", zei CEO Pat Gelsinger in een toelichting. Intel behaalde in de verslagperiode een 9 procent hogere omzet van 12,7 miljard dollar, tegen 11,7 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Zelf rekende het bedrijf op een omzet van 12,2 tot 13,2 miljard dollar voor het eerste kwartaal. De markt ging uit van een omzet van 12,8 miljard dollar. Bij de tak Client Computing stegen de opbrengsten op jaarbasis met 31 procent naar 7,5 miljard dollar, terwijl bij Data Center & AI sprake was van een omzetstijging van 5 procent naar 3 miljard dollar. Hier rekenden analisten op 3,3 miljard dollar. Het nettoverlies kwam afgelopen kwartaal uit op 0,4 miljard dollar, tegenover een verlies van 2,8 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Per aandeel kwam het verlies uit op 0,09 dollar, waar Intel rekende op 0,25 dollar verlies. Op aangepast niveau kwam er een hoger dan verwachte winst van 0,18 dollar per aandeel in de boeken, waar Intel zelf 0,13 dollar voorspelde. Analisten geraadpleegd door FactSet gingen uit van 0,15 dollar. De brutomarge verbeterde afgelopen kwartaal van 34,2 naar 41,0 procent. Outlook Voor het lopende kwartaal verwacht Intel een omzet van 12,5 tot 13,5 miljard dollar. Per aandeel wordt een aangepaste winst van 0,10 dollar voorspeld. Geschoond rekent Intel op een verlies van 0,05 dollar per aandeel. Het aandeel Intel noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 9 procent lager. Bron: ABM Financial News

