Hogere advertentie-inkomsten Alphabet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het eerste kwartaal hogere advertentie-inkomsten geboekt en de winst en omzet waren verder beter dan verwacht. Dat bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse techreus "Onze resultaten in het eerste kwartaal weerspiegelen sterke prestaties van Search, YouTube en Cloud", zei CEO Sundar Pichai in een toelichting. "Ons leiderschap in AI-onderzoek en -infrastructuur en onze wereldwijde productvoetafdruk positioneren ons goed voor de volgende golf van AI-innovatie", aldus de topman. De advertentie-inkomsten bedroegen afgelopen kwartaal 61,7 miljard dollar, tegen 54,5 miljard dollar een jaar eerder en 65,5 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2023. De omzet van Google Cloud steeg op jaarbasis van 7,5 miljard naar 9,6 miljard dollar. De totale omzet van Alphabet steeg op jaarbasis 15 procent, van 69,8 miljard naar 80,5 miljard dollar. Hier rekenden analisten gemiddeld op 78,7 miljard dollar, volgens FactSet. In het vierde kwartaal van 2023 kwam de omzetgroei uit op 13 procent. De nettowinst steeg naar 23,7 miljard dollar, van 15,1 miljard dollar een jaar eerder. De winst per aandeel steeg van 1,17 dollar tot 1,89 dollar. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een winst van 1,51 dollar per aandeel. De operationele marge verbeterde op jaarbasis van 25 naar 32 procent. Het aandeel noteerde in de nabeurshandel op Wall Street 13 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.