Alphabet keert voor het eerst dividend uit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Google-moeder Alphabet schoten donderdag nabeurs omhoog op Wall Street, nu het bedrijf voor het eerst een cashdividend gaat uitkeren. Alphabet wil 0,20 dollar per aandeel uitkeren, maakte het donderdag bekend bij de kwartaalcijfers. "Het bedrijf heeft de intentie om in de toekomst driemaandelijkse dividenden in contanten uit te keren, afhankelijk van de beoordeling en goedkeuring door de raad van bestuur van het bedrijf naar eigen goeddunken", aldus Alphabet. Daarnaast gaat het bedrijf voor nog eens 70 miljard dollar aan aandelen inkopen, werd donderdag ook bekend. Het aandeel Alphabet steeg in de elektronische nabeurshandel in New York liefst 13 procent. Bron: ABM Financial News

