Microsoft verslaat verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen voor de omzet en winst verslagen. Dit bleek donderdagavond uit de cijfers van het Amerikaanse computerbedrijf. In een toelichting wees CEO Satya Nadella op Microsoft Copilot en Copilot stack, die zorgen voor een "nieuw tijdperk van AI-transformatie", aldus de topman. De omzet steeg in het derde kwartaal van 52,9 miljard naar 61,9 miljard dollar, oftewel een groei van 17 procent. Een kwartaal eerder was de omzetgroei nog 18 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 60,9 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Microsoft Cloud behaalde een omzet van 35,1 miljard dollar, een plus van 23 procent op jaarbasis. Bij Intelligent Cloud kon Microsoft onder meer profiteren van Azure, dat 31 procent steeg. De omzet steeg bij de hele divisie met 21 procent naar 26,7 miljard dollar. De operationele winst liep met 23 procent op tot 27,6 miljard dollar en de nettowinst kwam 20 procent hoger uit op 21,9 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 2,94 dollar, tegen 2,45 dollar een jaar eerder. Analisten rekenden gemiddeld op een winst per aandeel van 2,82 dollar, volgens FactSet. Het aandeel Microsoft steeg donderdag in de nabeurshandel op Wall Street ruim 4 procent. Bron: ABM Financial News

