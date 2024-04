Olieprijzen stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag na een beweeglijke sessie toch gestegen. Bij een settlement van 83,57 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,9 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg ook 0,9 procent. De olieprijzen kwamen donderdag aanvankelijk onder druk te staan na het verschijnen van Amerikaanse groeicijfers over het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal steeg het bruto binnenlands product in de VS met 1,6 procent. Dat was ruim onder de verwachting en betekende ook een scherpe groeivertraging ten opzichte van het vierde kwartaal. "De macrofactor heeft deze week de primaire focus gekregen nu de geopolitieke factor grotendeels naar de achtergrond is verdrongen," zeiden analisten van Ritterbusch in een toelichting. Dat de olieprijzen donderdag richting het slot opveerden, heeft volgens marktkenners te maken met de flinke daling van de Amerikaanse olievoorraden in de afgelopen week. Het Amerikaanse energieministerie EIA meldde woensdag dat de olievoorraden in de VS afgelopen week met 6,4 miljoen vaten zijn gedaald. De benzinevoorraden slinken met 600.000 en dat was minder dan verwacht, terwijl de voorraden stookolie met 1,6 miljoen vaten stegen. De oliemarkten "proberen consolidatie op te bouwen totdat een overheersend thema de controle krijgt", zeiden analisten van vermogensbeheerder Zaner. Bron: ABM Financial News

