Koerssprong Snap na sterke outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Snap heeft in het eerste kwartaal van 2024 het verlies zien afnemen, terwijl de omzet steeg en het Amerikaanse social mediabedrijf kwam met een positieve outlook voor het lopende kwartaal. In het afgelopen kwartaal boekte Snap een nettoverlies van 305 miljoen dollar of 0,19 dollar verlies per aandeel, tegenover een verlies van 329 miljoen dollar of 0,21 dollar per aandeel een jaar eerder. Aangepast verdiende Snap in het eerste kwartaal 0,03 dollar per aandeel. De omzet verbeterde op jaarbasis met 21 procent naar 1,19 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden vooraf op een verlies van 0,26 dollar per aandeel en een omzet van 1,12 miljard dollar. Outlook Voor het lopende tweede kwartaal rekent Snap op een omzet van 1,23 tot 1,26 miljard dollar, waar de markt uitgaat van 1,22 miljard dollar. Verder verwacht Snap 431 miljoen dagelijkse actieve gebruikers in het tweede kwartaal, waar analisten 430,5 miljoen gebruikers voorspellen. In het eerste kwartaal had Snap 422 miljoen dagelijkse actieve gebruikers, een stijging van 10 procent op jaarbasis. Het aandeel Snap steeg donderdag in de nabeurshandel op Wall Street liefst 27 procent. Bron: ABM Financial News

