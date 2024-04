TA: Tesla en NIO - zijn EV-aandelen alweer interessant?

Producenten van stekkerauto's hebben het lastig. In de belangrijkste havenplaatsen staan de parkeerplaatsen bomvol elektrische auto's, dealervoorraden lopen op en de verkoop is volledig ingezakt.

In de sector is al enige tijd sprake van een prijzenoorlog. Tesla is begonnen met serieuze prijsverlagingen, waardoor andere merken niet konden achterblijven. Desondanks raken de producenten hun elektrische auto's de laatste tijd aan de straatstenen niet kwijt.

Dit zien we terug in de aandelenkoersen van de autobouwers. In de afgelopen vier maanden heeft Tesla een daling van ruim 40% achter de rug. Sinds eind 2021 is Tesla bijna twee derde in beurswaarde gedaald.

De koers van de Chinese producent van elektrische auto's NIO Inc. staat dit jaar al bijna 60% onder water. In de afgelopen drie jaar heeft de beurskoers bijna 95% ingeleverd.

De vraag ligt dan ook op tafel of deze aandelen, op de gedaalde niveaus, weer interessant zijn. Vooralsnog zijn de technische plaatjes belabberd.

De beurskoers van Tesla gaat al jaren heftig op en neer, maar wijst de laatste maanden naar onderen:

Begin 2020 noteerde Tesla op $23,37

Eind 2021 werd een all-time high rond $414,50 aangetikt, een stijging van ruim 1.650%

Vervolgens daalde de koers met 75% naar $101,81

Medio 2023 noteerde Tesla op $299,29

Afgelopen week werd de bodem van april 2023 rond $152,37 gebroken, wat een technische verzwakking opleverde

De beurskoers van de Chinese autobouwer NIO beweegt sinds 2021 in een downtrend:

Begin 2020 noteerde NIO op $2,11.

Exact één jaar later, begin 2021, stond de koers ruim 3000% hoger op $66,99

Afgelopen week was de koers gedaald naar $3,80

Technisch is er sprake van een downtrend

De bodem is nog niet in zicht

Vandaag bekijk ik de langetermijnplaatjes van Tesla en NIO.

Tesla breekt onder steun

Tesla zakte vorige week door de voormalige bodem van april 2023 rond $152,37. De dalende trend van Tesla wordt hiermee hervat en de verkoopdruk neemt weer toe. Zolang Tesla lagere toppen laat zien, kunnen beleggers beter wegblijven. Na de doorbraak onder steun $152,37 wordt $101,81 het volgende neerwaartse koersdoel. Dit levert een neerwaarts potentieel van ruim 30% op.

Enkel boven weerstand $205,60 (top van 1 maart) klaart het beeld op voor Tesla.

Bij Tesla laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer. De zwakke B.O.B.-indicator suggereert dat Tesla achterblijft bij de rest van de markt.

NIO nog niet op de bodem

De Chinese autoproducent NIO beweegt binnen een dalende trend. De lagere toppen op de grafiek signaleren serieuze verkoopdruk boven de markt. Zolang de dalende trend intact blijft, mogen verdere koersdalingen in NIO worden verwacht.

De steun bevindt zich pas rond $2,11 (bodem van 20 maart 2020), wat een neerwaarts risico van bijna 50% betekent. NIO heeft weerstand rond $9,57 (top van 29 december 2023).

De 200-dagenlijn van NIO laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie. De zwakke B.O.B.-indicator suggereert dat NIO achterblijft bij de rest van de markt.