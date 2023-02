Hectisch voorbeurs met onder meer Besi, huizen, Fed en nerveus New York

De AEX indicatie is -0,3% na een dikke zeperd op Wall Street.

Het actuele verhaal (daar) op de beurzen is (Fed) rentedruk, waardoor rentes stijgen, de dollar sterk is en (vooral groei en cyclische) aandelen even niet zo in hun sas zijn. De AEX staat trouwens (nog) precies 20% boven de oktoberbodem.



Het actuele marktoverzicht.

Europese futures starten op en rond -0,4%

De Amerikaanse plussen net 0,2%

In Azië kleurt ook alles rood en Tencent, TSMS en Samsung staan rond 1,7% lager. Alibaba -2,5% en heeft voorbeurs Wall Street cijfers

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +7,7% op 22,9

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0657

Goud en olie zakken 0,2% en crypto zakt ook, bitcoin staat alweer rond $1000 lager dan gisteren.

De EU rentes doen nog... niks. Dat is dan ook weer eng, nietwaar? :-)



Eerst dit, gepikt van NOS site, Heineken wast zijn handen in onschuld.





Riemen om, er is veel en ik ga snel. Eerst de voor velen van ons grootste belegging die we hebben, ons eigen huis. Duidelijk, die blijven dalen. De top in de markt was in augustus vorig jaar en daarmee duurde de bull market ruim negen jaar. De bojem was in juni 2013.



En óf chips nog cyclisch zijn! Zie de cijfers en outlook van Besi maar. Dieptepunt dip echter gehad? De cijfers zijn beter dan verwacht en het orderboek loopt alweer op, maar levering is pas in H2. Het bedrijf stelt €2,65 dividend voor.



Wolters Kluwer rolt nu net om 08:00 door. Op 1 september is Nancy McKinstry twintig jaar CEO. Voor zover ik me herinner heeft ze nog nooit teleurgesteld. Ook nu zijn de cijfers beter dan verwacht ennuh, ze trakteert alvast aandeelhouders. Zie het dividendvoorstel maar en weer een buy back van een miljard.



Een zeer betrouwbaar aandeel, de cijfers van ASR zijn nagenoeg geheel in de prik - tot en met het dividendvoorstel aan toe.



JDE Peet's levert ook cijfers en een outlook af die in lijn zijn met de (eigen) verwachtingen.

De koers én waardering van Nvidia lopen sneller op dan de verwachtingen. Het concern sloot trouwens gisteren nog een deal met Microsoft over Activision Blizzard.



Dat geldt niet voor Alibaba, de winstverwachting stijgt zelfs sneller dan die van de omzet. Zien we niet veel de laatste tijd. En al helemaal niet bij tech.



