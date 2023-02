Licht hoger operationeel resultaat ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft in 2022 een licht hoger operationeel resultaat behaald en de verzekeraar zag de solvabiliteit fors verbeteren. Dit bleek woensdag uit de halfjaarcijfers van ASR.

"De financiële resultaten over het afgelopen jaar zijn goed," zei CEO Jos Baeten in een toelichting. "Het is de ambitie van ASR om tot de kopgroep van duurzame verzekeraars in Europa te blijven behoren."

Het operationeel resultaat kwam afgelopen jaar uit op 1.039 miljoen miljoen euro tegen 1.009 miljoen euro een jaar eerder. Zestien analisten rekenden gemiddeld op een operationeel resultaat van 1.000 miljoen euro.

Deze stijging van 3,0 procent op jaarbasis schreef ASR toe aan verbeterde resultaten bij Schade en Leven.

Dit leverde een operationeel rendement op van 13,5 procent, in lijn met de doelstelling van 12 tot 14 procent. Analisten hadden 13,8 procent verwacht.

Van het operationeel resultaat was 768 miljoen euro afkomstig van de levensverzekeringentak en 325 miljoen euro van de schadeverzekeringen. De consensus mikte op respectievelijk 766 en 296 miljoen euro.

De combined ratio bleef grofweg stabiel op 91,7 procent tegen 91,8 procent in 2021. De eigen doelstelling was 93 tot 95 procent.

De autonome kapitaalaanwas kwam uit op 653 miljoen euro, iets meer dan de 594 miljoen euro een jaar eerder en de 651 miljoen euro die analisten hadden voorzien.

De solvabiliteit stond eind 2022 op 222 procent tegen 196 procent eind 2021. Analisten rekenden op 223 procent.

ASR stelt een dividend voor van 2,70 euro per aandeel, geheel volgens verwachtingen van analisten. Over 2021 keerde ASR 2,42 euro per aandeel uit.

Verder zei ASR dat de combinatie met Aegon Nederland op koers ligt. ASR deed een uitgifte van 1 miljard euro aan obligaties en van 0,6 miljard euro aan aandelen voor de financiering hiervan.

"Door te focussen op de uitvoering van onze strategie heb ik het vertrouwen dat we onze doelstellingen in 2023 zullen halen. Daarnaast gaan we de voorgenomen samenvoeging met Aegon Nederland vanaf closing gedisciplineerd en binnen de gestelde deadlines en afspraken uitvoeren", blikte Baeten vooruit.