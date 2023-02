Hogere resultaten JDE Peet's verrassen niet

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in 2022 hogere resultaten behaald, in lijn met de eerder afgegeven voorlopige cijfers. Dit meldde het koffiebedrijf met een notering op het Damrak woensdagochtend.

"Ik ben zeer tevreden over de manier waarop JDE door 2022 heeft genavigeerd, een jaar waarin we de impact voelden van de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en het afgenomen consumentenvertrouwen", aldus CEO Fabien Simon. De topman wees erop afgelopen jaar het "moeilijke maar moedige" besluit te hebben genomen om de kosten in toom te houden en de prijzen concurrerend.

In 2022 behaalde JDE Peet's een 16,4 procent hogere omzet van 8,2 miljard euro, met een autonome groei van 11,3 procent. De brutowinst steeg in het boekjaar met 3,3 procent, aldus het bedrijf.

De kosten stegen afgelopen jaar met 10,6 procent, zo werd al eerder bekendgemaakt. JDE Peet's investeerde onder meer in de groei van het bedrijf. Het aangepaste EBIT-resultaat daalde mede daardoor in 2022 met 5,9 procent, of zelfs met 9,3 procent autonoom tot 1,2 miljard euro. De onderliggende winst per aandeel steeg met 6,3 procent naar 1,91 euro.

Verder had JDE Peet's afgelopen jaar een vrije kasstroom van 1,36 miljard euro. De schuldratio bedroeg 2,65.

JDE wil een dividend in contanten uitkeren van 0,70 euro per aandeel. De uitbetaling vindt plaats in twee delen van elk 0,35 euro.

Outlook

JDE Peet's handhaafde de in januari afgegeven outlook voor het lopende jaar. Voor 2023 rekent het bedrijf op een autonome groei aan de bovenkant van de doelstelling voor de middellange termijn van 3 tot 5 procent. De aangepaste EBIT zal met een laag enkelcijferig percentage stijgen, met daarbij een bescheiden stijging van de kosten. Verder wil JDE Peet's het dividend stabiel houden.

De doelstellingen voor de middellange termijn blijven ongewijzigd en dus mikt de onderneming nog steeds op een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat met circa 5 procent, terwijl de omzet ook na 2023 autonoom zal groeien met 3 tot 5 procent.