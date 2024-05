Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd en komen weer dichter in de buurt van hun records. De S&P 500 steeg 0,5 procent op 5.214,08 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 39.387,76 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 16.346,26 punten.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week veel harder gestegen is dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam uit op 231.000, ofwel een stijging van 22.000. De verwachting lag op 214.000 nieuwe aanvragen.

Dit zou kunnen duiden op toenemende zwakte op de Amerikaanse arbeidsmarkt, wat beleggers als goed nieuws zouden kunnen zien, volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, omdat de Fed hiermee mogelijk wordt gedwongen om eerder vroeger dan later te beginnen met renteverlagingen.

Beleggers begonnen de week al hoopvol over de kans op renteverlagingen, na het zwakke Amerikaanse banenrapport van vorige week.

Diverse bestuurders van de Federal Reserve temperden de afgelopen dagen echter die verwachting en de obligatierentes liepen weer wat op. Nadat Fed-bestuurder Neel Kashkari op dinsdag al aangaf een renteverhoging niet compleet uit te sluiten, deed zijn collega Susan Collins woensdag een duit in het zakje door te benadrukken dat het huidige rentebeleid voor een langere tijd ongewijzigd zal blijven tot er signalen zijn dat de inflatie duurzaam richting de 2,0 procent gaat.

Ruim 91 procent van de markt verwacht momenteel geen wijziging in het beleid in juni, terwijl de kans op een renteverlaging in juli wordt ingeschat op minder dan 10 procent, zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van online broker Lynx.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg eerder op de dag, maar daalde donderdagavond met 2 basispunten tot 4,46 procent. De tweejarige variant daalde licht tot 4,82 procent.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0782. De olieprijzen zijn donderdag verder gestegen, nadat de Energy Information Administration een dag eerder bekendmaakte dat de olievoorraden in de VS afgelopen week met 1,4 miljoen vaten zijn gedaald. Er werd gerekend op een lichte toename.

Robert Yawger van Mizuho Securities waarschuwt echter dat de markt altijd zal terugkeren naar de fundamentals, "en die zijn op dit moment niet goed", aldus de analist.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Beyond Meat daalden 14,4 procent, nadat de outlook voor het tweede kwartaal van de producent van vleesvervangers teleurstelde. Ook verhuurder van vakantiewoningen Airbnb zat met de outlook onder de marktverwachting. Het aandeel verloor 6,9 procent.

De Amerikaanse notering van Arm verloor donderdag 2,3 procent. De Britse chipfabrikant kwam eveneens met een voor de markt tegenvallende outlook.

Bioscoopketen AMC Entertainment kwam woensdag nabeurs met definitieve cijfers over het eerste kwartaal, waarin het verlies terugliep. Het aandeel daalde 4,1 procent. Analisten maken zich zorgen over de schuldenberg van het bedrijf.

SolarEdge Technologies, dat batterijsystemen ontwikkelt, daalde donderdag 8,5 procent, nadat het verlies in het eerste kwartaal opliep. De omzetverwachting voor het tweede kwartaal stelde ook teleur.

Techbedrijf AppLovin kwam met overtuigende resultaten, die een koerswinst van 14,5 procent opleverden.

Warner Bros. Discovery rapporteerde over het afgelopen kwartaal een groter dan verwacht verlies, maar het aandeel steeg toch 3,1 procent, mogelijk door het nieuws dat het entertainmentconglomeraat gaat samenwerken met Disney op het gebied van streamingdiensten.

Aandelen van telecombedrijf U.S. Cellular schoten donderdag bijna 28 procent omhoog nadat de Wall Street Journal meldde dat sectorgenoten T-Mobile US en Verizon Communications allebei afzonderlijk in gesprek zijn om U.S. Cellular op te splitsen. Aandelen van Telephone & Data Systems, dat voor 80 procent eigenaar is van U.S. Cellular, stegen ook 28 procent. T-Mobile US en Verizon wonnen rond een procent.