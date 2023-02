Nvidia steunt overname Activision Blizzard na deal met Microsoft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia steunt de overname van Activision Blizzard door Microsoft, nadat het een tienjarige deal met de softwaregigant tekende. Dit bleek dinsdag uit een persbericht van Nvidia. Die overeenkomst bepaalt dat Microsoft videogames voor de Xbox zal integreren in de GeForce Now cloud gaming service van Nvidia. Hierdoor kunnen deze spellen, zoals bijvoorbeeld Minecraft, worden gestreamd naar andere pc's, Apples, Chromebooks en smartphones. Na de overname van Activision Blizzard zullen ook titels als Call of Duty zo beschikbaar worden. "Deze samenwerking biedt gamers meer keuze en neemt de zorgen van Nvidia over de overname van Activision Blizzard door Microsoft weg", aldus de verklaring. GeForce Now heeft volgens Nvidia meer dan 25 miljoen leden. Bron: ABM Financial News

