Besi weet omzetdaling te beperken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal een lagere omzet behaald, maar de marge viel iets hoger uit dan voorzien. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie uit Duiven. Volgens CEO Richard Blickman boekte Besi afgelopen jaar veel meer omzet en lag de winstgevendheid veel hoger dan bij sectorgenoten, dankzij een snelle reactie op de neergang die de sector trof. Besi zag de omzet afgelopen kwartaal met 18,4 procent op kwartaalbasis dalen tot 137,7 miljoen euro, onder meer als gevolg van een aanhoudende zwakke mobiele markt. De Duivense onderneming had een outlook afgegeven van een omzetdaling van 15 tot 25 procent, als gevolg van "seizoenseffecten en zwakke marktomstandigheden". Verder haalde Besi voor 180,5 miljoen euro aan nieuwe orders binnen. Dat was een stijging van ruim 44 procent op kwartaalbasis. De brutomarge kwam uit op 62,3 procent. Besi mikte op 60 tot 62 procent. Verder meldde Besi een nettowinst van 40,2 miljoen euro. De kaspositie van Besi bedroeg eind 2022 346,5 miljoen euro. Aandeelhouders kunnen over het afgelopen jaar een dividend tegemoet zien van 2,85 euro per aandeel. Daarmee keert Besi 93 procent van de winst uit. Outlook Besi denkt in het lopende eerste kwartaal een omzetdaling van 0 tot 10 procent te boeken, met een brutomarge van 61 tot 63 procent. "De neergang in de sector houdt aan", zei Besi. Veel orders die Besi ontving, zullen pas in het tweede en derde kwartaal worden uitgeleverd. Bron: ABM Financial News

