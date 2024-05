Koersalarm: Amerikaanse telecombedrijven in de lift door overnamespeculatie

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van het Amerikaanse telecombedrijf U.S. Cellular schoten donderdag liefst 28 procent omhoog nadat de Wall Street Journal meldde dat sectorgenoten T-Mobile US en Verizon Communications allebei afzonderlijk in gesprek zijn om U.S. Cellular op te splitsen.

T-Mobile is in gesprek om een deel van de regionale telecomoperator over te nemen voor meer dan 2 miljard dollar, schreef WSJ op basis van informatie van ingewijden. Mogelijk volgt later deze maand een deal.

De gesprekken met Verizon zullen naar verwachting meer tijd in beslag nemen en mogelijk niet leiden tot een overeenkomst, aldus de zakenkrant.

Aandelen van Telephone & Data Systems, dat voor 80 procent eigenaar is van U.S. Cellular, stegen donderdag zelfs 34 procent. T-Mobile US en Verizon wonnen licht terrein.