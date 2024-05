Olieprijzen stijgen verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 79,26 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,3 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg 0,4 procent op bijna 84 dollar per vat. De Chinese export is in april sterker dan verwacht gestegen, bleek donderdag uit cijfers van de Chinese overheid. In dollars nam de export met 1,5 procent op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een stijging met 1,0 procent. Een maand eerder daalde de export nog met 7,5 procent. De import steeg met 8,4 procent, na een afname met 1,9 procent in maart. Door economen was een stijging voorzien van 4,5 procent. De olieprijzen sloten woensdag al hoger, nadat de Energy Information Administration bekendmaakte dat de olievoorraden in de VS afgelopen week met 1,4 miljoen vaten zijn gedaald. Er werd gerekend op een lichte toename. "De daling [van de voorraden] ondersteunde de markt na een maand van prijscorrecties als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen", zei Joseph Dahrieh van Tickmill. Uit het rapport van het Amerikaanse energieministerie bleek echter ook dat de benzinevoorraden afgelopen week zijn gestegen, net als de voorraden stookolie. Richting het zomerseizoen zouden de benzinevoorraden juist moeten dalen. Volgens Robert Yawger van Mizuho Securities zouden de fundamentals van benzine richting de zomer normaliter moeten verbeteren, omdat veel vaker de auto wordt gepakt. Maar tot nog toe is dat niet het geval, aldus de marktkenner. Als raffinaderijen niet meer benzine hoeven te maken, hoeven ze ook niet meer ruwe olie te kopen. "Handelaren kunnen wekenlang de krantenkoppen volgen, maar aan het eind van de dag zal de markt altijd terugkeren naar de fundamentals, en die zijn op dit moment niet goed," meent Yawger. Volgens Dahrieh zouden de oliemarkten steun kunnen vinden in de plannen van de Amerikaanse regering om zijn strategische reserves te verhogen, terwijl de OPEC en haar bondgenoten de afgesproken productieverlagingen zouden kunnen handhaven om de prijzen te ondersteunen. De volgende OPEC-vergadering is op 1 juni. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.