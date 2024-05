Nieuw record voor AEX op Hemelvaartsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger geëindigd, waarbij de AEX weer boven de 900 punten wist te stijgen. Bij een slotstand van 904,21 punten, een nieuw record, won de hoofdindex op Hemelvaartsdag 0,5 procent.

Beleggers moeten niet uit aandelen stappen, zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News.

"Don’t sell in May", aldus Juvyns, ondanks dat de aandelenmarkten het al goed hebben gedaan, de waarderingen hoog zijn en er op geopolitiek en economisch vlak veel onzekerheden zijn.

Klik hier voor: don't sell in May maar koop dividendaandelen

De AEX wist dinsdag voor het eerst door de grens van 900 punten te breken, om daar woensdag vervolgens weer wat onder te zakken.

De obligatierentes liepen daarbij licht op, nadat voorzitter Susan Collins van de Boston Fed zei dat de opleving van de bedrijvigheid en inflatie suggereert dat het huidige rentebeleid voor een langere tijd ongewijzigd zal blijven tot er signalen zijn dat de inflatie op een duurzame manier richting de gewenste 2,0 procent gaat.

Eerder lieten Fed-leden als Neel Kashkari en Michelle Bowman een soortgelijk geluid horen, waardoor het optimisme over een eerdere renteverlaging na het zwakke Amerikaanse banenrapport van vorige week weer wat is getemperd.

Volgens de CME FedWatch Tool houdt het merendeel van de markt er rekening mee dat de Fed in september de eerste renteverlaging zal doorvoeren. Juni en juli komen vermoedelijk te vroeg.

Donderdag was het de beurt aan de Bank of England. Ook in het VK werd de rente gehandhaafd. Volgens economen van ING komt de Britse centrale bank wel weer een stap dichter bij een renteverlaging deze zomer.

"De Bank of England wordt ongetwijfeld optimistischer, maar houdt haar opties open in het licht van de onzekerheid over de inflatiecijfers in de nabije toekomst. We verwachten nog steeds dat de eerste renteverlaging in augustus zal plaatsvinden", aldus ING.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week flink is gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam uit op 231.000, ofwel een stijging van 22.000. De verwachting lag op 214.000 aanvragen.

De Chinese export steeg in april sterker dan verwacht, met 1,5 procent, net als de import, die met 8,4 procent toenam.

De euro/dollar handelde donderdag rond het slot in Amsterdam op 1,0778. De obligatierentes stegen licht, net als de olieprijzen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Besi aan kop met een winst van 3,6 procent. Besi ontving een order voor 26 hybride bonding systemen. Wie de opdracht gaf en hoeveel hiermee is gemoeid, meldde Besi niet, maar het bedrijf zei wel dat er dit kwartaal meer orders worden verwacht van andere klanten.

Verder steeg Prosus 2,5 procent. Philips steeg 0,9 procent en indien gecorrigeerd voor een ex-dividendnotering was sprake van een nog grotere stijging. Ahold Delhaize schreef nog eens 2,0 procent aan beurswaarde bij, na een stijging van ruim 2 procent in reactie op de cijfers van woensdag.

ASR kon een klein half procent bijschrijven na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Voor analist Hadley Cohen blijft de verzekeraar een "top pick" voor de komende twaalf maanden.

De grootste daler in de AEX was DSM-Firmenich, met een verlies van 2,2 procent. Net als Philips noteerde het aandeel ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel. UBS verlaagde het koersdoel voor DSM-Firmenich, maar voor de analisten van UBS blijft DSM-Firmenich een van de favoriete namen binnen de sector “Consumer Chemicals”.

In de AMX won Vopak 1,2 procent en steeg InPost 1,4 procent. CTP daalde 3,1 procent na cijfers. CTP heeft in het eerste kwartaal in lijn met de ontwikkelingen van 2023 gepresteerd. Volgens de analisten van Jefferies zijn de doelstellingen van het bedrijf dan ook haalbaar.

TKH daalde 3,5 procent vanwege een ex-dividendnotering. Zonder dit effect steeg het aandeel wel.

In de AScX wonnen NSI en ForFarmers respectievelijk 2,1 en 3,1 procent. De rode lantaarn was voor centenfonds Vivoryon met een verlies van 2,4 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent hoger.