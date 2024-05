Verlies Groupon loopt terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Groupon

(ABM FN-Dow Jones) Groupon heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een vrijwel stabiele omzet geboekt, terwijl het verlies lager uitkwam. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aanbieder van voordeelcoupons. CEO Dusan Senkypl sprak van een solide jaarstart met cijfers die hoger uitkwamen dan de eigen outlook en een vierde kwartaal op rij met een positieve aangepaste EBITDA. Groupon rekende vooraf op een aangepaste EBITDA van 7 tot 12 miljoen dollar. Er kwam 19,5 miljoen dollar in de boeken. In het eerste kwartaal van 2023 was het aangepaste resultaat nog 4,9 miljoen dollar negatief. Onder de streep resteerde een verlies van 11,5 miljoen dollar, tegenover een nettoverlies van 28,6 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 1 procent naar 123,1 miljoen dollar. Ook dit was beter dan de 113 tot 118 miljoen dollar waar Groupon zelf op rekende. In de nabeurshandel op Wall Street steeg het aandeel 5 procent. Bron: ABM Financial News

