Renewi krijgt notering in de FTSE 250

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Renewi krijgt per maandag 24 juni een notering in de Britse FTSE 250 index. Dit maakt het afvalverwerkingsbedrijf vrijdag bekend. De opname van Renewi is te danken aan de vooruitgang die is geboekt met zijn strategie, met name de portfolio-optimalisatie die blijkt onder meer uit de recente verkoop van UK Municipal en de ommekeer bij Mineralz & Water, aldus het bedrijf. "We zijn blij om deel uit te gaan maken van de FTSE 250. Deze prestatie is een erkenning van het harde werk van ons team om onze strategie en toewijding aan recycling en de productie van circulaire materialen waar te maken", aldus CEO Otto de Bont van Renewi. Het aandeel Renewi daalde vrijdagochtend in Amsterdam met 1 procent. info@abmfn.nl

